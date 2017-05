EU-Untersuchungsausschuss

Brüssel. Vor dem Untersuchungsausschuss zu den Panama-Papers muss der EU-Kommissionschef Rede und Antwort stehen.

Von Detlef Drewes, 30.05.2017

Jean-Claude Juncker blickt nicht gerne zurück. Das merkte man dem Kommissionspräsidenten an, als er am Dienstagnachmittag wieder einmal Rede und Antwort stehen musste vor jenem Gremium, das ein dunkles Kapitel der Union aufdecken soll: der Untersuchungsausschuss zu den sogenannten Panama-Papers. Es sind jene Enthüllungen über globale Steuerparadiese, in denen Multimillionäre und Konzerne ihr Geld parken. „Bitte bemessen Sie meine Glaubwürdigkeit nicht an früheren Ämtern, sondern daran, was die Kommission jetzt tut“, bat er irgendwann die Fragesteller.

Es sind die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die seit Monaten das undurchdringliche Dickicht aus jahrelangem Steuerbetrug, Steuervermeidungstaktiken von Großkonzernen und Geldwäsche untersuchen. Wie schwer das ist, machte der Chef des Gremiums, der rheinland-pfälzische CDU-Europa-Abgeordnete Werner Langen, bereits zu Beginn deutlich: Die Vertretung der Mitgliedstaaten verweigere Akteneinsicht, die Zusammenarbeit mit der maltesischen Ratspräsidentschaft sei „höchst unzufriedenstellend“ und auch die Vertreter von Banken, Kanzleien und andere ehemalige führende Persönlichkeiten hüllten sich in Schweigen.

Trotzdem zog Juncker eine positive Bilanz. Immerhin habe die Kommission seit ihrer Amtsübernahme 2014 zwölf wegweisende Gesetze erlassen, die „eine Revolution für Transparenz“ bedeuteten. Eine weitere Vorlage folge in Kürze. Inzwischen würden sich die Finanzbehörden gegenseitig informieren, Daten austauschen, Gewinne müssten versteuert werden, wo sie anfallen. Juncker: „Wir leben heute in einer anderen Zeit als vorher.“

Doch dass die alten Mechanismen noch immer wirken, zeigten seine Antworten auf teilweise bohrende Nachfragen der Abgeordneten. So gab der Kommissionschef an, erst am gestrigen Tag vom CSU-Abgeordneten Markus Ferber erfahren zu haben, dass die spanische Insel Madeira „wiederholt die beihilferechtliche Erlaubnis erhalten hat, ein Steuerregime mit extrem niedrigen Sätzen zu betreiben“ – eine Praxis, über die unsere Zeitung bereits vor Wochen berichtete. Eine Liste mit weltweiten Steuerparadiesen, die der SPD-Europa-Politiker Peter Simon forderte, lässt weiter auf sich warten. Offizielle Begründung: Pro Land seien zwei Mitarbeiter nötig, die bis zu zwei Jahre bräuchten, um dessen Steuerpraxis zu erheben“.

"Nicht genügend Personal"

Juncker bestätigt: „Wir haben nicht genügend Personal für eine solche Recherche“ und die Mitgliedstaaten würden vorhandene Erkenntnisse für sich behalten. Dass Juncker selbst als früherer Premierminister und Finanzminister von Luxemburg an entsprechenden Regeln mitgewirkt haben soll, wies er abermals zurück: Absprachen seien Sache der Steuerbehörden, nicht der Regierung. Er selbst habe niemals irgendwelche Vereinbarungen mit Unternehmen getroffen. Und dass das Großherzogtum nach Inkrafttreten der Zinsrichtlinie den Informationsaustausch über die Abgaben der Konzerne mit der Finanzverwaltung der Nachbarstaaten abgelehnt und eine anonymisierte Quellensteuer erhoben habe, sei in den Jahren 2003 bis 2005 sogar vom Europäischen Parlament gebilligt worden.

„Wir wollen heute niemanden anklagen“, hatte Ausschuss-Chef Langen zu Beginn der Befragung gesagt. Trotzdem geriet Juncker immer wieder ins Visier der Abgeordneten. Dabei kämpfe auch die Kommission selbst manchmal auf verlorenem Posten. So habe die Behörde beim der Einführung der neuen Steuerregeln von den Mitgliedstaaten die Zustimmung eingefordert, die Daten der Betriebe ebenfalls zu erhalten. Doch das lehnten die Regierungen ab. Die unausgesprochene Botschaft Junckers war unüberhörbar: Dass es nach wie vor an echter Transparenz hapert, liegt nicht zuletzt an den EU-Familienmitgliedern.