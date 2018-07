Durchbruch erzielt?

WASHINGTON. Die Erwartungen an das Spitzentreffen waren äußerst gering. Doch dann gibt es auf ein Mal einen Durchbruch. Ist der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA damit schon vorbei?

Von Dirk Hautkapp, 25.07.2018

Unerwartete Entspannung in einem unerwarteten Moment: Im sich aufschauklenden Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union zeichnet sich erstmals ein Szenario ab, in dem eine Eskalation mit wechselseitigen Strafzöllen abgewendet werden kann.

Nach ihrem Treffen am Mittwochnachmittag in Washington stellten sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident überraschend im Rosengarten des Weißen Hauses den Medien und gaben den Rahmen für eine vorläufige Einigung bekannt, deren Belastbarkeit sich noch in Detail-Verhandlungen beweisen muss.

Die Überschrift kam von Gastgeber Trump: „Wir haben eine neue Phase in de Beziehungen zwischen Amerika und Europa eingeleitet.“ Danach verkündete Trump, dass man sich darauf verständigt habe, einen breiten Verhandungsprozess einzuleiten, der ein Ziel anpeilt: den vollständigen Abbau von Zöllen auf Industrieprodukte auf beiden Seiten des Atlantiks.

