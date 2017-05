Ermittlungen gegen Trumps Topberater

Washington. Donald Trumps Topberater Jared Kushner soll bei der Bundespolizei aussagen. Ihm werden zweifelhafte Verbindungen zu Russland vorgeworfen.

Von Dirk Hautkapp, 26.05.2017

Der wichtigste Stoßdämpfer und Strippenzieher des amerikanischen Präsidenten, Schwiegersohn und Topberater Jared Kushner, ist in den Russland-Ermittlungen auf den Radar der Bundespolizei FBI geraten.

Der Ehemann von Donald Trumps Tochter Ivanka wird bislang nicht persönlich einer Straftat verdächtigt, berichteten US-Medien unter Berufung auf Behördenkreise. Dennoch erhoffen sich die Fahnder wichtige Informationen. Sie untersuchen seit Monaten, ob Trumps Wahlkampfteam bei der Präsidentschaftswahl 2016 mit Kreml-Vertrauten illegal gemeinsame Sache zu Lasten der Demokratin Hillary Clinton gemacht hat.

Im Mittelpunkt des FBI-Interesses stehen Gespräche, die Kushner in seiner Funktion als zentraler Ansprechpartner für ausländische Regierungen in der Übergangsphase zwischen der Wahl im November und Trumps Amtseinführung Ende Januar geführt hat.

Konkret geht es um jeweils halbstündige Kontakte mit Russlands US-Botschafter Sergej Kisljak sowie mit dem Chef der russischen Außenwirtschaftsbank VEB, Sergej Gorkow, einem früheren Spion des russischen Geheimdienstes FSB und Vertrauten von Präsident Wladimir Putin. Die VEB-Bank war zum Zeitpunkt des Kontakts mit Kushner im Dezember noch mit Sanktionen wegen der Krim-Annexion belegt.

Kushner hatte – gegen die Vorschriften – bei der Beantragung seiner Sicherheitsstufe („security clearance“), die ihm Zugang zu Staatsgeheimnissen verschafft, die besagten Russland-Gespräche verschwiegen, an denen auch der beim Lügen ertappte und inzwischen zurückgetretene Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn teilweise teilgenommen hatte. Anders als Kushner, der erklären ließ, dass er mit dem FBI und den Kongressausschüssen kooperieren wolle, verweigert Flynn bisher die Aussage. Er verlangt vorab die Zusicherung der Straffreiheit.

Was zwischen Kisljak, Kushner und Gorkow besprochen wurde, ist öffentlich nicht bekannt. Dem in US-Medien geäußerten Verdacht, dass Russland die Chancen auf eine Aufhebung der Sanktionen nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar auslotete, hat das Weiße Haus widersprochen. Ebenso wurde dort die Annahme verworfen, dass die VEB-Bank mit dem milliardenschweren Immobilienmagnaten Kushner Geschäfte anbahnen wollte. Moskau sekundierte mit der Behauptung, es habe sich bei dem Treffen, das im Trump-Tower in New York stattfand, um eine Routineangelegenheit gehandelt.

Für Präsident Trump, der die Russland-Ermittlungen als „Hexenjagd“ gegen sich bezeichnet und Topbeamte bedrängt haben soll, den Fall auf sich beruhen zu lassen, ist die Verwicklung Kushners in die FBI-Untersuchung unvorteilhaft. Sein Schwiegersohn ist mit mehreren großen Dossiers (von Mexiko bis Naher Osten) betraut und gilt in Washington als der heimliche Vizepräsident, an dem keine Entscheidung vorbeigeht.

Falls Kushner demnächst auf den vom Justizministerium ohne Trumps Segen eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller (Ex-FBI-Chef) treffen sollte, „könnte das seinen Handlungsspielraum einschränken“, mutmaßen US-Regierungskreise. Derzeit werden alle Hände gebraucht, um die an vielen Fronten in Schwierigkeiten steckende Regierung zu unterstützen. Ein Beispiel: Trumps Einreisebann gegen ausgewählte muslimische Länder ist erneut von der Justiz als verfassungswidrig verworfen worden. Nächster Halt: Oberster Gerichtshof.