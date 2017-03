11.03.2017 Tokio. Japan gedenkt heute der Opfer der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe von vor sechs Jahren. Überall im Land finden Gedenkfeierlichkeiten statt.

Für 14.46 Uhr Ortszeit - der Zeitpunkt, an dem am 11. März 2011 ein schweres Erdbeben den Nordosten des asiatischen Inselreiches heimsuchte - ist eine Schweigeminute für die rund 18 500 Todesopfer geplant.

Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi war es in Folge des Bebens und des gewaltigen Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Noch immer können Zehntausende Menschen wegen der Verstrahlung nicht in ihre Häuser zurück. Viele müssen in containerähnlichen Behelfsgebäuden ausharren. (dpa)