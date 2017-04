Einladung von Kanzlerin Merkel

14.04.2017 Washington. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump will am 25. April an einem Forum zur Stärkung der Rolle der Frauen in der Wirtschaft in Berlin teilnehmen.

Ivanka Trump werde auf Einladung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Dialogveranstaltung im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft dabei sein, twitterte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag aus der Planung des Weißen Hauses. Die "First Daugther" und Assistentin des Präsidenten werde an einer Podiumsdiskussion zum Thema Unternehmertum und Stärkung von Frauen in der Wirtschaft teilnehmen.

Ivanka Trump hatte ihre Teilnahme schon Ende März angekündigt. "Ich freue mich darauf, die Rolle von Frauen in der Wirtschaft sowie die Zukunft unseres Arbeitskräftepotenzials auf globaler Ebene zu fördern", schrieb die älteste Tochter von Präsident Trump damals auf Twitter. Sie hatte Ende März eine offizielle Beraterrolle im Weißen Haus übernommen. Merkel hatte Ivanka Trump während ihres Besuches in Washington nach Deutschland eingeladen.

Im Rahmen der G20 findet am 25. und 26. April in Berlin ein W20-Dialogforum mit Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft statt. Deutschland hat 2017 die Präsidentschaft der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer inne. (dpa)