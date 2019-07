Vorfall im Persischen Golf?

11.07.2019 Nahe der Straße von Hormus sollen laut US-Medienberichten iranische Militärschiffe versucht haben, die Durchfahrt eines britischen Öltankers zu behindern. London bestätigt den Vorfall. Aus Teheran gibt es ein Dementi.

Teheran (dpa) – Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben dementiert, dass es einen Zwischenfall mit einem britischen Schiff im Persischen Golf gegeben habe.

"In den vergangenen 24 Stunden hatten wir in der Straße von Hormus keinen Zwischenfall mit ausländischen Schiffen, auch nicht mit einem britischen", erklärten die Revolutionsgarden am Donnerstag auf ihrer Webseite.

Zuvor hatte ein Sprecher der britischen Regierung am Donnerstagmorgen bekanntgegeben, drei iranische Boote hätten in der Straße von Hormus versucht, die Durchfahrt des Öltankers "British Heritage" zu behindern. Erst als die Fregatte "HMS Montrose" der britischen Marine sich zwischen den iranischen Booten und dem Tanker positioniert und verbale Warnungen abgegeben habe, hätten die Boote abgedreht.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Seestraßen überhaupt. Sie verbindet die ölreiche Golfregion mit dem offenen Meer. Über die Strecke läuft ein großer Teil des weltweiten Öltransports per Schiff. (dpa)