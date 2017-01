Kommentar zu den Bundeswehr-Einsätzen in Mali und im Irak

26.01.2017 Berlin. Afghanistan wird in diesen Tagen vom Einsatz in Mali als größte und wichtigste Auslandsmission der Bundeswehr auf dem internationalen Krisenbogen abgelöst. Auch im Irak bleibt die Bundeswehr für ein weiteres Jahr bis 2018 präsent.

Lange war der Einsatz in Afghanistan die größte und gefährlichste Auslandsmission der Bundeswehr. Seit 2002 sind deutsche Soldaten in dem Land am Hindukusch stationiert, das in Folge der Terroranschläge des 11. September 2001 in den Blickpunkt der Weltgemeinschaft gerückt ist. Kampf gegen den Terror des Netzwerkes Al-Kaida, dessen vorherrschende Stellung inzwischen der sogenannte Islamische Staat in Irak und Syrien übernommen hat. Afghanistan ist eine Auslaufmission. Ende 2014 zog die Nato dort ihre letzten Kampftruppen ab. Die große Mehrzahl der 900 Soldaten der Bundeswehr betreibt dort im Wesentlichen noch das Feldlager Masar-i-Scharif. Sollte US-Präsident Donald Trump seine Truppen aus Afghanistan zurückrufen, werden die anderen Nato-Staaten, darunter Deutschland, bald folgen.

Afghanistan wird in diesen Tagen vom Einsatz in Mali als größte und wichtigste Auslandsmission der Bundeswehr auf dem internationalen Krisenbogen abgelöst. Am Donnerstag hat der Bundestag einer deutlichen Aufstockung des deutschen Kontingents von 650 auf bis zu 1000 Soldaten zugestimmt.

An diesem Freitag beginnt die Verlegung von acht Transport- und Kampfhubschraubern in den gefährlichen Norden des instabilen Landes, in dem 2012 aufständische Tuareg-Rebellen versucht hatten, mit einem Putsch die Macht zu übernehmen. Die frühere Kolonialmacht Frankreich schickte umgehend Teile ihrer Fremdenlegion und Spezialkräfte nach Mali, um den Vormarsch der islamistischen Rebellen zurückzudrängen.

Seither versuchen EU und Vereinte Nationen Mali mit einander ergänzenden Einsätzen so stabil wie möglich zu halten. Anders als in Afghanistan hat die Nato-Führungsmacht USA den Europäern in Afrika freie Hand gelassen. Afrika ist nun mal der große Nachbar Europas. Europa und Deutschland verfolgen deshalb dort vitale Interessen. Sie wollen mit ihrer laufenden Ausbildungs- und Unterstützungsmission zusätzlich zum Kampf gegen Terrorismus auch eine wichtige Transitregion für Migranten stabilisieren. Dies ist aktuell der wichtigste Grund für das fortgesetzte und nun auch ausgedehnte deutsche Engagement. Durch Mali und Niger verlaufen wichtige Fluchtrouten Richtung libyscher Mittelmeerküste.

Auch an einem anderen Krisenherd bleibt die Bundeswehr mit Beschluss des Bundestages für ein weiteres Jahr bis 2018 präsent. Im Irak, wo die Bundeswehr kurdischen Peschmerga im Kampf gegen den IS Waffen geliefert und diese ausgebildet hat, sieht sich Deutschland weiter in der Pflicht, irakische Kräfte in deren Kampf gegen die Terrorschergen des IS zu unterstützen. Teile der vom IS eroberten Gebiete sind inzwischen wieder befreit. Die Einsätze in Mali und Irak zeigen: Deutschland wird auch im eigenen Interesse seine Beiträge zur Stabilisierung bestimmter Krisenregionen nicht reduzieren können. (Holger Möhle)