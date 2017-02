05.02.2017 Washington. Trumps Einreisestopp für Menschen aus sieben muslimischen Ländern könnte zum Fall für das Oberste Gericht werden. Der US-Präsident greift die Justiz, die seine Entscheidung infrage stellt, frontal an.

Der Streit um das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch dominierten Ländern wird zur juristischen Hängepartie und ersten Bewährungsprobe für die Durchsetzungskraft des neuen US-Präsidenten.

Nachdem ein Bundesrichter aus Seattle das weltweit kritisierte Dekret vorläufig landesweit gekippt hatte, legte das Justizministerium auf Anweisung Trumps Einspruch ein. Es sei „souveränes Vorrecht“ des Präsidenten, Ausländern die Einreise zu verweigern, sagten die Staatsanwälte. Außerdem sei es unzulässig, dass ein Richter „im Nachhinein die Lagebeurteilung des Präsidenten zur nationalen Sicherheit anzweifelt“.

Die Intervention blieb erfolglos. Das Berufungsgericht in San Francisco verlangt bis heute Nachmittag zusätzliche Argumente. Bis auf Weiteres bleibt damit das als Terrorprävention angekündigte Einreiseverbot für Bürger aus Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen außer Kraft.

Tausende Menschen in den betroffenen Ländern, die über gültige Visa verfügen, können laut Heimatschutzministerium wieder nach alten Standards einreisen. Weil auf unteren Justizebenen zum „Muslimbann“ mehrere widerstreitende Urteile aus mindestens vier Bundesstaaten vorliegen, rechnen Rechtsexperten damit, dass der Fall schon sehr bald vor dem Obersten Gerichtshof in Washington landen wird. Via Twitter machte der Präsident am Wochenende seiner Wut über den Stillstand mehrfach Luft und griff die Justiz frontal an. Richter James Robart, einst vom republikanischen Präsidenten George W. Bush ernannt, wurde für sein auf Antrag des Bundesstaates Washington ergangenes Urteil von Trump sogar als Risiko für die nationale Sicherheit angeprangert. Robarts „lächerliche“ Entscheidung, das Einreiseverbot auf Eis zu legen, werde „überstimmt“, sagte Trump zunächst. Später warf er dem „sogenannten Richter“ aus Seattle, der erhebliche verfassungsmäßige Bedenken gegen Trumps Präsidialerlass hegt, vor, „unser Land für potenzielle Terroristen und andere zu öffnen, die nicht unser Wohl im Herzen haben“.

Die Wucht, mit der sich Trump ereiferte („Wohin kommt unser Land, wenn ein Richter einen Einreisebann zum Heimatschutz stoppen und dann jeder, sogar solche mit bösen Absichten, in die Vereinigten Staaten kommen kann?“), hat vor allem bei den oppositionellen Demokraten die Befürchtung ausgelöst, der Präsident könnte das Prinzip der Gewaltenteilung („checks and balances“) ignorieren und das Land in eine Verfassungskrise steuern.

„Die Feindseligkeit des Präsidenten gegenüber der Kraft der Gesetze ist nicht nur beschämend“, sagte Senator Patrick Leahy, „sie ist gefährlich.“ Auch republikanische Abgeordnete zeigten sich besorgt über den „Mangel an Respekt für die unabhängige Gerichtsbarkeit“, das allerdings meist nur hinter vorgehaltener Hand.

Fachpolitiker beider Parteien betonten unterdessen, dass die Sicherheitshürden vor der Einreise gerade für Flüchtlinge aus Bürgerkriegsregionen bereits heute ex-trem hoch seien. Im Einzelfall dauert es 24 Monate, bis ein Flüchtling aus Syrien nach Amerika kommen darf. Trump will von dort gar keine Menschen mehr ins Land lassen. „Ein Fehler“, sagte dazu der frühere CIA-Chef Michael Hayden. Er hält das Einreiseverbot für kon-traproduktiv, weil es in der muslimischen Welt pauschal den Eindruck nähre, Amerika sei auf einem Feldzug gegen den Islam. (Dirk Hautkapp)