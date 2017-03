Kommentar zu Trumps Klimaschutzpolitik

Washington. Trumps rückwärtsgewandte Kohle-Politik ist ein PR-Trick. Das fortschrittliche Kalifornien weiß bereits, dass Wachstum und Klimaschutz keine Gegensätze sein müssen.

Von Dirk Hautkapp, 28.03.2017

Amerika ist bereits heute von Energie-Importen so gut wie unabhängig. Dank Gas-Fracking. Schon der Titel der präsidialen Anordnung, mit der Donald Trump zur Kehrtwende in der Klimaschutz- und Energiepolitik bläst, ist darum reine Irreführung. Nirgends wird das Unzeitgemäße und Unsachliche an den Dekreten aber deutlicher als bei der Kohle.

Wenn selbst die Bosse der großen US-Konzerne eingestehen, dass nicht Obamas Regelwerke, sondern das heimische, weniger klimaschädliche Erdgas das schwarze Gold wettbewerbsunfähig gemacht hat, ist der Irrweg klar. Ein ideologischer Irrweg von Leuten, die gegen überwältigende Evidenz den maßgeblich von Menschen gemachten Treibhauseffekt immer noch leugnen. Trumps Akt ist eine Zäsur.

Amerika, einer der größten Umweltsünder, fällt als ehrgeiziger Antreiber für die Begrenzung der Erderwärmung de facto aus. Daran werden sich andere ein schlechtes Beispiel nehmen. Für die Einsichtigen wird es noch anspruchsvoller aufzuzeigen, dass Wachstum und Klimaschutz keine Gegensätze darstellen. Im Gegenteil. Wie nicht zuletzt das fortschrittliche Kalifornien beweist.

Je schneller sich Trumps rückwärtsgewandte Beschwörung der Kohle auf dem Markt als PR-Trick entlarvt, desto eher wird ein Energie-Mix wieder in den Mittelpunkt rücken, bei dem langfristig die „Erneuerbaren“ die Führung übernehmen müssen. Bis dahin werden die Gerichte allzu Schlimmes verhindern. Oder zumindest verzögern. Donald Trump wird die normative Kraft des Faktischen spüren. In seinem Fall heißt das: Er ist von gestern.