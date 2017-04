"Welt"-Korrespondent

03.04.2017 Istanbul. Ihm werden Volksverhetzung sowie Terrorpropaganda vorgeworfen - die Inhaftierung des Journalisten Yücel belastet die deutsch-türkischen Beziehungen. Außenminister Gabriel mutmaßt, Yücel diene als "Spielball". Nun kommt die Türkei der Bundesregierung etwas entgegen.

Der deutsche Generalkonsul in Istanbul, Georg Birgelen, wird den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel nach dpa-Informationen am Dienstag im Gefängnis besuchen. Der Korrespondent der "Welt" ist seit fünf Wochen in Silivri bei Istanbul inhaftiert.

Zuvor war er bereits zwei Wochen in Polizeigewahrsam. Die türkischen Behörden hatten dem Auswärtigen Amt am Montag mitgeteilt, das Yücel ab sofort von der Botschaft betreut werden dürfe. Die deutschen Diplomaten in Istanbul hatten bisher keinerlei Zugang zu ihm.

Dem Journalisten werden Volksverhetzung sowie Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die von Ankara geächtete Gülen-Bewegung vorgeworfen. Ankara macht diese für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich. (dpa)