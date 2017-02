Sigmar Gabriel in den USA

02.02.2017 WASHINGTON. Als erstes Kabinettsmitglied reist der neue Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Trumps USA. Und zitiert dort noch vor seinem Treffen mit Vizepräsident Pence und Außenminister Tillerson die Unabhängigkeitserklärung.

„Ehrlichkeit. Respekt und Verantwortung.“ Als Rex Tillerson gestern vor der Belegschaft des Außenministeriums in Foggy Bottom sein Führungsprinzip darlegt und damit manche Befürchtungen gegen seine Person dämpft, steht Sigmar Gabriel wenige Kilometer entfernt erkältet in der Bibliothek des Kongresses von Washington und liest mit Entschlossenheit in der Stimme vor: „Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.“

Deutschlands neuer Chef-Diplomat hat sich zum Auftakt seines Blitzbesuchs bei seinem erst am Mittwochabend vereidigten Kollegen nicht ohne Grund eine deutsche Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung von 1776 geben lassen.

Die ersten zwei Wochen der Regierung Trump mit all ihren Überraschungen, vom Einreisestopp für Menschen aus sieben vorwiegend muslimischen Ländern bis zu irritierenden Äußerungen über Folter und Strafzölle, haben auch in Berlin Befremden ausgelöst. Gabriel ist trotzdem gekommen, um die „Hand auszustrecken“, wie er sagt. Schließlich besitze Deutschland „zu keiner anderen Weltregion“ so enge politische und kulturelle Beziehungen wie zu den Vereinigten Staaten. Ähnlich wie Kanzlerin Angela Merkel kurz nach dem Wahlsieg Trumps, knüpft der Sozialdemokrat die Zukunft aber an Bedingungen. „Uns verbindet mit den USA ein festes Wertegerüst“, sagte er, „aber bei diesen Werten“, zu denen er Religionsfreiheit zählt und „fairen Umgang in der Welt miteinander“, müsse es auch bleiben, „es darf kein Abweichen davon geben.“ Und wenn doch?

Gabriel wird die Antwort darauf vielleicht erst in einigen Tagen nachreichen. Zu eng getaktet (und zwangsläufig oberflächlich) war sein Kurz-Programm, das heute bei den UN im Gespräch mit Generalsekretär Antonio Guterres und US-Botschafterin Nikki Haley enden soll.

Bevor der Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier seinem Gegenüber Rex Tillerson die Hand schütteln konnte, stand ein Kennenlernen mit den Top-Leuten im Auswärtigen Ausschuss des Kongresses, Bob Corker und Ben Cardin, an. Auch dort, sagt ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes später, „sind nicht alle mit Trump glücklich“. Danach nahm sich Vizepräsident Mike Pence im Weißen Haus etwas Zeit für den Deutschen, dessen Selbstbewusstsein sich schnell herumgesprochen haben dürfte. „Wir sind ein Land und ein Kontinent von großer wirtschaftlicher Stärke“, erklärt Gabriel vor dem Gespräch, „wir haben nichts zu verbergen, wir haben etwas anzubieten.“

Ob Rex Tillerson für die Offerte an seinem ersten Arbeitstag empfänglich war, steht dahin. Der 64-Jährige machte bei seiner Antrittsrede einen „besonnenen und warmen“ Eindruck, schrieb der Politik-Analyst David Rothkopf. Aber jeder weiß, dass der Texaner einen schweren Stand haben wird. Im Senat schloss er bei 56 Ja- und 43-Nein-Stimmen mit dem schlechtesten Vertrauensvorschuss seit Jahrzehnten ab. Tillerson, obwohl als Öl-Manager welterfahren und bis in den Kreml bestens vernetzt, haftet der Geruch des leicht steuerbaren Neulings auf dem Parkett der politischen Diplomatie an. Steuerbar – aus dem Weißen Haus.

Dort haben Strategen wie Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn (mit seinen fast an „rote Linien“ erinnernden Warnschüssen gegen Iran) und der Präsident persönlich (mit seiner Schimpfkanonade im Gespräch mit dem australischen Premierminister Turnbull und Provokationen gegenüber Mexikos Präsident Nieto) das Arbeitspensum Tillersons binnen eines Tages um den Faktor 2 erhöht. Dabei weiß heute niemand, wie groß der Handlungsspielraum des weißhaarigen Managers sein wird.

Das politische Establishment in Washington hofft, dass Tillerson mit Augenmaß ausbalanciert, was Trump mit hitzigen Äußerungen aus dem Lot bringt. Sigmar Gabriel hat gestern aus nächster Nähe einen ersten Eindruck davon bekommen, wie schwer das wird. (Dirk Hautkapp)