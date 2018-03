Täter bekennt sich zur IS

23.03.2018 Carcassonne . In Frankreich hat ein Mann Geiseln in einem Supermarkt genommen. Der Täter habe in dem Geschäft in der Stadt Trèbes um sich geschossen und sich zur IS-Miliz bekannt, so die Staatsanwaltschaft.

Ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in Südfrankreich Geiseln in einem Supermarkt genommen. Der Täter habe in dem Geschäft in der Stadt Trèbes um sich geschossen und sich zur IS-Miliz bekannt, erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitag. Ob dabei Menschen verletzt oder getötet wurden, ist noch nicht bekannt.

Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Nach Angaben aus Justizkreisen wurde kurz vor der Geiselnahme im rund zehn Kilometer entfernten Carcassonne zudem ein Polizist durch Schüsse verletzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist unklar. (afp)