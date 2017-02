Kommentar zu Trumps Einreisestopp

05.02.2017 Washington. Auch im Verhältnis zur Justiz gilt für Donald Trump offenbar: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es wird Zeit, dass die Republikaner ihrem ungeliebten Präsidenten so schnell wie möglich Nachhilfestunden in Gewaltenteilung geben.

Drohen und bedroht werden. Klagen und verklagt werden. Und wenn alle Stricke reißen, einen günstigen „Deal“ abschließen. Für Donald Trump ist das wie Atmen und Morgentoilette. Als Immobilienmogul hat er 4000 Rechtsstreitigkeiten durchgefochten. Oft mit harten Bandagen. Dutzende sind noch anhängig. So etwas lässt schleichend den Respekt vor der Justiz erodieren. Denn auch hier gilt für Trump: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich – und wird mit allen Mitteln bekämpft.

Im Geschäftsleben mag die mafiös anmutende Methode noch durchgehen. Im Weißen Haus wird seine Haltung zur Gefahr für die Integrität und Glaubwürdigkeit der Institutionen, die Amerikas Fundament bilden. Die vorläufige Entscheidung eines Bundesrichters gegen den stümperhaft vorbereiteten Einreisestopp, der de facto ein „Muslimbann“ ist, hat Trump sehr geärgert. Das ist menschlich und verständlich. Wer steht schon gerne kurz nach Amtsantritt als Chaot da, der nicht mal eine kleine Bürokratiemaßnahme unfallfrei einstielen und umsetzen lassen kann?

Auf das Nein aus Seattle souverän zu reagieren und den Fall geräuscharm in Richtung Oberster Gerichtshof zu lenken, war das Gebot der Stunde. Trump aber kann im Augenblick der Niederlage nur Herabwürdigung, Anmaßung und Auskeilen. Er nimmt billigend in Kauf, dass viele seiner Wähler die Legitimität der Justiz jetzt noch schneller in Abrede stellen werden. Eine gefährlich abschüssige Bahn. Es wird Zeit, dass die Partei ihrem ungeliebten Präsidenten so schnell wie möglich Nachhilfestunden in Gewaltenteilung gibt. Eine Verfassungskrise ist sonst kaum zu vermeiden. (Dirk Hautkapp)