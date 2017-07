Ein Jahr danach

Gefängnis in Antalya: Nach dem Putschversuch vom 15. Juli waren die Haftanstalten zeitweise überfüllt.

Weiter in türkischer Haft: Der deutsche Journalist und "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sitzt seit Februar im Gefängnis. Ihm wird "Terrorunterstützung" vorgeworfen.

Foto: Can Merey

Türkische Polizisten führen putschverdächtige Soldaten am Taksim-Platz in Istanbul ab.

Erdogan-Anhänger protestieren einen Tag nach dem Putschversuch in Istanbul.

Angespannte Lage in der Putschnacht auf dem Taksim-Platz in Istanbul.

Türkische Polizisten und Anhänger von Präsident Erdogan stehen nach dem gescheiterten Putsch in der Nähe von Panzern auf der Bosporusbrücke in Istanbul.

Türkische Polizisten nehmen putschverdächtige Soldaten in Istanbul fest.

11.07.2017 Istanbul. Die Türkei gedenkt ab heute des Putschversuches vor einem Jahr, der zuerst den damaligen Ministerpräsidenten Erdogan kurz ins Wanken und danach mehr als 50 000 Menschen ins Gefängnis brachte. Eine Woche lang wollen sich die Türken in sogenannten "Demokratiewachen" auf Straßen und Plätzen versammeln.

Zum Gedenken an die Niederschlagung des Putschversuches vor rund einem Jahr in der Türkei haben im ganzen Land Feierlichkeiten begonnen.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim besuchten einen "Märtyrerfriedhof" im Istanbuler Stadtteil Edirnekapi, wie der Sender CNN Türk berichtete. Auf der Grabstätte sind demnach 15 der nach offiziellen Angaben 249 Todesopfer des gescheiterten Putsches vom 15. Juli 2016 begraben.

Bis Sonntag sind im ganzen Land Gedenkveranstaltungen zum Putschversuch geplant. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli wird es bis spät in die Nacht sogenannte "Demokratiewachen" geben. Höhepunkt ist eine Ansprache von Präsident Erdogan in der Nacht zu Sonntag um 02.32 Uhr (01:32 MEZ)im Parlament. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Parlament vor einem Jahr von Putschisten bombardiert.

Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Gülen weist das zurück. Eine endgültige Zahl der Getöteten der Putschnacht hat die Regierung nicht veröffentlicht. (dpa)