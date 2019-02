Deutsch-amerikanische Freundschaft

27.02.2019 Berlin. Es ist ein einflussreiches Netzwerk zur Stärkung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Friedrich Merz gibt nun den Vorsitz der Atlantik-Brücke ab. Der mögliche Nachfolger ist noch nah dran an der Politik.

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel ist als neuer Vorsitzender des renommierten Vereins Atlantik-Brücke zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen im Gespräch. Vereinskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass Ex-Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) nach zehn Jahren an der Spitze sein Amt abgeben wolle. Als Nachfolger hat sich der Vorstand des Vereins demnach auf Gabriel verständigt. Der 1952 gegründete Zusammenschluss von Transatlantikern hat rund 500 Mitglieder. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über die Personalien berichtet.

Gabriel schrieb zu seinem möglichen Wechsel in den Vorsitz auf Twitter: „Ich fühle mich durch die Anfrage der Atlantikbrücke sehr geehrt. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass es darüber jetzt erst einmal Gespräche geben wird.“ Der Verein wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen.

Ich fühle mich durch die Anfrage der Atlantikbrücke sehr geehrt. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass es darüber jetzt erst einmal Gespräche geben wird. Am Ende entscheidet ohnehin die Mitgliederversammlung der Atlantikbrücke. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 27. Februar 2019

Von einem wichtigen Vorstandsmitglied der Atlantik-Brücke bekommt Gabriel schon öffentliche Unterstützung. Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte der „Rheinischen Post“ (Donnerstag), er fände es ein gutes Signal, wenn nach Merz „eine weitere außenpolitisch und außenwirtschaftspolitisch besonders erfahrene Persönlichkeit wie Sigmar Gabriel - aus einem ganz anderen Teil des politischen Spektrums kommend“ den Vorsitz übernehmen würde.

Auch die beiden Stellvertreter von Merz, Ex-Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) und der Unternehmensberater Burkhard Schwenker, scheiden aus ihren Ämtern. Nachfolger sollen der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), und der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, werden.

Der Vorstand der Atlantik-Brücke hatte sich Anfang Februar mit den Personalien beschäftigt, aber Vertraulichkeit vereinbart. Eine förmliche Entscheidung will der Vorstand der Atlantik-Brücke am 7. Mai treffen. Endgültig bestimmt eine Mitgliederversammlung am 26. Juni die Personalien.

Die Atlantik-Brücke ist ein elitärer Klub, unter den Mitgliedern findet sich viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Medien. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört dazu, aber auch Manager, DGB-Chef Reiner Hoffmann oder der Journalist Kai Diekmann. 2010 machte der Verein Schlagzeilen in eigener Sache, als es zum Machtkampf zwischen Merz und dem mittlerweile verstorbenen Ehrenvorsitzenden Walther Leisler Kiep kam, den Merz gewann.

Merz hatte den Vereins-Vorsitz 2009 in einer Zeit übernommen, in der es um das transatlantische Verhältnis noch besser bestellt war. Im Weißen Haus in Washington saß Präsident Barack Obama, das Verhältnis zu Deutschland und Kanzlerin Merkel war nicht konfliktfrei, aber doch einigermaßen vertrauensvoll. Im Jahr 2019 hält Donald Trump die Zügel der amerikanischen Politik in den Händen, der Deutschland immer wieder attackiert. Von einem „permanenten Unruheherd“ sprach Merz 2016, als Trump als Präsident antrat.

Nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit in dem Ehrenamt will Merz den Vorsitzendenposten nun in neue Hände geben, hieß es aus den Kreisen weiter. Merz, der im Wettstreit um den CDU-Vorsitz 2018 unterlegen war, wolle aber den Vorsitz der Stiftung Atlantik-Brückebehalten und als solcher auch weiterhin im Vorstand arbeiten. Die Stiftung soll Forschung und Studienaufenthalte zu den transatlantischen Beziehungen fördern.

Mit Gabriel würde an die Spitze der Atlantik-Brücke ein Mann rücken, der die aktuellen Probleme des deutsch-amerikanischen Verhältnisses noch gut aus eigener Erfahrung kennt. Rund 14 Monate lang war Gabriel deutscher Außenminister, ein Amt, das er nach der Regierungsbildung im März 2018 gern weitergeführt hätte. Als Bundestagsabgeordneter ist er aber weiter in der aktiven Politik, daneben hält er Vorträge und hat publizistische Aufgaben übernommen. Nun kommt wohl noch ein Job hinzu.

Interessant wäre die Personalie Gabriel auch deshalb, weil der Ex-Außenminister auch gegenüber Russland um Dialog bemüht war. So war er für eine schrittweise Aufweichung der Russland-Sanktionen eingetreten. Bei seinen Reisen nach Moskau oder St. Petersburg wurde er stets von Präsident Wladimir Putin empfangen. (dpa)