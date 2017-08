Den Dialog suchen

29.08.2017 Washington. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Lage in Nordkorea gehen, aber auch um die mangelnden Fortschritte in der Ukraine und die zukünftige Strategie in Afghanistan.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich bei einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson für einen besonnenen Umgang mit Moskau ausgesprochen. Die Sanktionen des US-Kongresses gegen Russland lösten Sorgen über unbeabsichtigte Nebeneffekte in Europa aus.

Das sagte Gabriel nach dem Gespräch mit Tillerson in Washington. "Wir wollen unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht vollständig zerstören", betonte Gabriel. Deutschland wolle keinesfalls dazu beitragen, dass solche Sanktionen zu einer "neuen Eiszeit" zwischen Russland und dem Westen führen.

Neben Tillerson will Gabriel in den USA auch einen von dessen Amtsvorgängern, den in Deutschland geborenen Henry Kissinger treffen. Der 94-Jährige Kissinger war von 1969 bis 1977 Chefdiplomat der USA und gilt als Wegbereiter der Entspannungs- und Abrüstungspolitik gegenüber der Sowjetunion im Kalten Krieg. (dpa)