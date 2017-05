Gespräche über Anti-IS-Kampf

17.05.2017 Berlin/Washington. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) bricht zu einer dreitägigen Reise in die USA und nach Mexiko auf. Zunächst will er in Washington seinen US-Kollegen Rex Tillerson treffen.

In dem Gespräch wird es unter anderem um den gemeinsamen Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehen, bei dem die USA die führende Rolle in einer Koalition von mehr als 60 Staaten einnehmen.

Die Bundesregierung erwägt nun wegen eines Streits mit der Türkei die Verlegung der am Anti-IS-Kampf beteiligten "Tornado"-Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr vom türkischen Incirlik nach Jordanien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan besuchte am Dienstag Washington unmittelbar vor Gabriel.

Der Bundesaußenminister dürfte in Washington auch die festgefahrene Ukraine-Krise ansprechen. Er versucht seit längerem, die USA an der Vermittlung zwischen den Konfliktparteien zu beteiligen - bisher ohne Erfolg. Auch der Syrien-Krieg und der Nahost-Konflikt dürften kurz vor der ersten Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump in die Region zur Sprache kommen. Weitere Themen dürften mit Blick auf den G7-Gipfel führender Industriestaaten kommende Woche in Italien Freihandel und Klimaschutz sein.

Am Donnerstag macht Gabriel einen Abstecher nach Pittsburgh in das frühere Zentrum der US-Stahlindustrie und reist dann nach Mexiko weiter. Es ist seine zweite Reise nach Nordamerika seit seinem Amtsantritt Ende Januar. (dpa)