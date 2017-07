Krisendiplomatie

Abreise aus Dschidda: Außenminister Sigmar Gabriel will sich bei einer dreitägigen Rundreise in der Golfregion um Entspannung in der Katar-Krise bemühen.

04.07.2017 Bundesaußenminister Sigmar Gabriel besucht heute das seit Wochen von seinen Nachbarländern isolierte Golfemirat Katar.

Nach Gesprächen mit den Kontrahenten des kleinen, aber sehr reichen Landes will er sich in der Hauptstadt Doha ein Bild von der Lage machen und unter anderem mit Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani sprechen.

Der Außenminister hatte seine dreitägige Rundreise durch vier Staaten der Golfregion am Montag in Saudi-Arabien begonnen und flog dann in die Vereinigten Arabischen Emirate. Beide Länder haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und die Grenzen geschlossen. Sie werfen dem Emirat Unterstützung von Terroristen und Extremisten vor und haben einen Forderungskatalog mit 13 Punkten vorgelegt, der bis Mittwochfrüh erfüllt werden soll.

Gabriel äußerte zum Auftakt seiner Reise in Dschidda die Hoffnung, dass die Katar-Krise in ein Abkommen aller Golfstaaten gegen Terrorunterstützung münden könnte. "Es muss gelingen, dass in der Region die Finanzierung extremistischer und terroristischer Organisationen beendet wird", sagte er. Zum Abschluss seiner Reise besucht er am Mittwoch Kuwait, das in der Krise vermittelt. (dpa)