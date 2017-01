Hamon oder Valls?

29.01.2017 Paris. Beim Abschluss der Sozialisten-Vorwahl in Frankreich bestimmen die Wähler heute ihren Präsidentschaftskandidaten. Als Favorit gilt Ex-Minister Benoît Hamon (49), der in der ersten Runde am vergangenen Sonntag in Führung lag.

Er steht für einen radikalen Bruch mit der verpönten Bilanz von Staatschef François Hollande. Hamons Konkurrent ist Ex-Premierminister Manuel Valls (54), der in Debatten die Politik der Hollande-Jahre verteidigte. Hollande selbst tritt nicht mehr an.

Mit Teilergebnissen wird am Abend gerechnet. (dpa)