Der Bundespräsident auf schmalem Grat

JERUSALEM. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss in Israel dafür sorgen, dass die Beziehungen des Landes zu Deutschland nicht schlechter werden. Das Unterfangen startet beim Bier in einer Kneipe.

Wenn die Dinge nicht so laufen, wenn bewährte Routine nicht funktioniert, wenn Missverständnisse hochkochen, vielleicht hilft dann erst einmal ein gemeinsames Bier. Es ist Samstagabend, Frank-Walter Steinmeier ist gerade eine Stunde auf israelischem Terrain, da steuert er schnurstracks die Kneipe „Bierbasar“ auf dem Mahane Yehuda Markt in Jerusalem an.

Pilstrinker Steinmeier will testen, was die israelische Braukunst so hergibt. Mit an seiner Seite der Urheber dieser Idee eines Kneipenbesuches zum Auftakt eines nicht ganz einfachen Besuches: Israels Staatspräsident Reuven Rivlin sowie Steinmeiers Gattin Elke Büdenbender.

Das Nachtleben der jungen Jerusalemer fängt zu der Stunde, da sich die deutsche Besucherkolonne durch die enge Marktgasse drängelt, gerade an, die erste Stufe der Betriebstemperatur zu erreichen. Maximaler Stress für Steinmeiers und Rivlins Personenschützer.

Steinmeier wird sich gut zwölf Stunden später, als ihn Rivlin offiziell in seinem Amtssitz empfängt, noch einmal über den „fulminanten Auftakt“ seines nicht ganz einfachen Israel-Besuches freuen. „Wunderbare Idee“, schwärmt der Bundespräsident und weiß: Für die Damen und Herren von der Sicherheit war der Kneipengang wahrlich kein Biervergnügen. Aber wenn es hilft, das deutsch-israelische Verhältnis nach dem Eklat beim Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel vor zwei Wochen wieder ins Lot zu bringen, warum nicht ein Schlückchen auf die deutsch-israelische Freundschaft?

Steinmeier hat in seiner neuen Rolle als Bundespräsident den Staat Israel ganz bewusst für seine erste Reise ins außereuropäische Ausland gewählt. Zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung dieser Reise war noch überhaupt nicht absehbar, dass der Bundespräsident womöglich auch einiges Porzellan wird zusammenkehren müssen, das Gabriel und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unlängst zerschlagen haben.

Netanjahu hatte Gabriel bei dessen Israel-Besuch vor die Wahl gestellt: Treffen mit regierungskritischen Bürgerrechtsorganisationen – oder mit ihm, dem Regierungschef. Wie es ausging, ist bekannt. Seither liegt ein dichtes Wolkenband über den deutsch-israelischen Beziehungen. Steinmeier betont, während Rivlin ihm aufmerksam zuhört, Deutschland und Israel verbinde ein „breites Fundament“, das stabil genug sei, „einige Turbulenzen der vergangenen 14 Tage auszuhalten“. Außerdem sei das deutsch-israelische Verhältnis „zu wertvoll“, als es an der Frage, „wer legitime Gesprächspartner sind oder sein sollten“, zu gefährden.

Am Abend legt Steinmeier bei einer Rede an der Hebron-Universität in Jerusalem, die ihn vor zwei Jahren mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet hatte, die Karten auf den Tisch. Der Bundespräsident unternimmt nicht den leisesten Versuch, sich von Gabriel zu distanzieren. Er habe lange darüber nachgedacht, was die unterschiedlichen Auffassungen zu der Frage, wer legitime Gesprächspartner seien, für seinen Besuch bedeuteten.

„In aller Offenheit: Es gab nicht wenige Stimmen, die mir nahegelegt haben, dass jetzt der falsche Zeitpunkt für eine Reise nach Israel sei“, sagt Steinmeier. Doch Absage oder Verschiebung der Reise sei für ihn, obwohl dies einfacher gewesen wäre, keine Option gewesen. „Ich habe anders entschieden. Nicht, weil ich die Ausladung des deutschen Außenministers durch Ihren Ministerpräsidenten richtig finde.“ Aber es hätte einfach nicht seiner Verantwortung entsprochen, „die Beziehungen unserer beiden Staaten tiefer in eine Sackgasse geraten zu lassen, an deren Ende alle Seiten viel verloren hätten“.

Der Bundespräsident ist da ganz der Diplomat, der er als Außenminister immer war. Beide Länder seien „durch eine grausame Vergangenheit miteinander verbunden“. Aber: Generationen hätten dafür gearbeitet, die Gräben der Vergangenheit zu überwinden und neue Bindungen zwischen den Völkern in Deutschland und Israel zu knüpfen. Einfach zu viel Arbeit, zu viel Einsatz, zu viel Historie, zu viel Aufarbeitung, um es an der Frage, wer welche(n) Gesprächspartner trifft, zu gefährden.

In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem schreibt der Bundespräsident unter anderem ins Gästebuch: „In Verantwortung für das, was geschehen ist, stehen wir fest an der Seite Israels und arbeiten für eine gemeinsame Zukunft.“ Ministerpräsident Netanjahu hat Steinmeier an einem mit Terminen prall gefüllten Sonntag übrigens auch noch getroffen: hinter verschlossener Tür. Zeit für eine Aussprache.