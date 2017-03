Angeschlagener Kandidat

05.03.2017 Paris. Mit einer Großkundgebung in Paris will der schwer angeschlagene französische Präsidentschaftskandidat François Fillon seinen Kritikern entgegentreten. Die Anhänger des Konservativen sollen am Nachmittag in der Nähe des Eiffelturms demonstrieren.

Für den 63-Jährigen steht viel auf dem Spiel: Zahlreiche Politiker aus dem eigenen Lager hatten in den vergangenen Tagen seinen Rückzug gefordert, um einen Ersatzkandidaten ins Rennen zu schicken. Fillons Wahlkampf wird seit Wochen vom Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten belastet, die Justiz ermittelt.

Das Wahlkampf-Team des Kandidaten hofft auf bis zu 45 000 Teilnehmer an der Demonstration. Rund 100 Busse sollen Anhänger aus der Provinz in die Hauptstadt bringen. Mehrere Politiker hatten zuletzt den früheren Premierminister Alain Juppé als möglichen Ersatzkandidaten ins Spiel gebracht, falls Fillon sich zurückzieht.

Die Franzosen wählen ihren neuen Staatschef in zwei Runden am 23. April und am 7. Mai. Wegen der hohen Umfragenwerte für die Rechtspopulistin Marine Le Pen findet der Wahlkamf auch international viel Beachtung. (dpa)