Kommentar zum neuen Verhältnis zu den USA

Die postulierte Notwendigkeit, sich selbst zu helfen, setzt Europa unter Druck, in wesentlichen Punkten besser zusammenzuarbeiten, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Es wirkt wie ein Befreiungsschlag und vermutlich ist es auch einer: Angela Merkel kündigt die besondere Beziehung Deutschlands und Europas zu den Vereinigten Staaten und ruft eine neue Ära in der Wirtschafts- und Außenpolitik aus. Dem „Amerika first“ Donald Trumps setzt sie ein „Europe first“ entgegen. Sigmar Gabriel assistiert. Wohl selten hat ein Bundesaußenminister den amerikanischen Präsidenten so frontal angegriffen wie Gabriel am Dienstagabend. Selbst diplomatische Zurückhaltung ließ er fallen. Die Wende, so hat es den Anschein, soll deutlich markiert werden, Missverständnisse sind nicht möglich.

Aber was will die Kanzlerin? Sie hat den Wahlsieg Macrons im Rücken und setzt mit ihrer Neupositionierung den Ton für Europas Zukunft. Auseinanderstrebende Staaten lassen sich gut unter einen Hut bringen, wenn es einen gemeinsamen Gegner und eine gemeinsame große Aufgabe gibt. Ein latenter Antiamerikanismus unter den Europäern hilft, wenn sie gegen Trump mobilmacht. Gabriel bringt mit seinen Äußerungen eine neue deutsche Europapolitik ins Spiel, die sich stärker an den Interessen der schwächeren Partner orientiert. Das ist so richtig wie überfällig.

Die postulierte Notwendigkeit, sich selbst zu helfen, setzt Europa unter Druck, in wesentlichen Punkten besser zusammenzuarbeiten. Die Gelegenheit für diesen Schritt ist günstig, weil Trump schwach ist und Europa einigermaßen gestärkt. Es bieten sich andere Partner an, in Indien, in China.

Diese Strategie birgt eine Fülle von Risiken. Ein isoliertes Amerika ist weiterhin machtvoll, es ist vielleicht noch unberechenbarer als heute. Wie weit eine europäische Einheit trägt, wird spätestens bei der nächsten internationalen Krise zu sehen sein. Es gibt kritische Töne, die auf die große Bedeutung der USA als Handelspartner hinweisen und die Wichtigkeit der transatlantischen Partnerschaft unterstreichen. Die Bundesregierung wird gut beraten sein, die Verbindung nicht zu kappen, sondern kontrolliert durch eine Krise zu führen. Wenn sie das mit Geschick tut, hat Merkel am Ende vielleicht beides: ein gestärktes Europa und eine Partnerschaft mit den USA.

Merkels Motiv ist vermutlich nicht im anstehenden Wahlkampf zu suchen. Gleichwohl passt ihr Schritt auch an dieser Stelle. Sie demonstriert Führungsstärke. Zuletzt war es Kanzler Schröder, der mit dem Appell an den Antiamerikanismus die Wähler erfolgreich hinter sich sammelte, als er zum Irak-Feldzug Bushs Nein sagte. Merkels Gegenspieler Schulz kann der Kanzlerin kaum Paroli bieten. Merkel spielt souverän einen Trumpf aus, den nur eine Amtsinhaberin hat. Nach diesen Tagen ist Europa quasi allein zu Haus. Ob es sich mit neuem Selbstbewusstsein behauptet, muss sich zeigen. Wie es mit Trump und den USA weitergeht, ist heute so unklar wie gestern und vorgestern.