Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg.

26.01.2017 Straßburg. Aus welchen Ländern stammten 2016 die meisten Beschwerden? Und welche Staaten wurden am häufigsten verurteilt? Antworten auf diese Fragen gibt heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt heute in Straßburg seine Jahresbilanz vor.

Gerichtspräsident Guido Raimondi will darauf eingehen, aus welchen Ländern 2016 die meisten Beschwerden stammten und welche Staaten am häufigsten verurteilt wurden.

Gegen Jahresende zeichnete sich bereits eine außergewöhnlich hohe Zahl an Beschwerden gegen die Türkei im Zusammenhang mit dem Putschversuch ab. Zuletzt war von 5000 Klagen die Rede. In den vergangenen Jahren zählten Russland und die Türkei zu den Ländern, die Straßburg am häufigsten wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilten. (dpa)