Täter: „Ich will alle Muslime töten“

London. Abermals wachte Großbritannien am Montag mit Nachrichten über einen Terroranschlag auf. Wieder traf die Gewalt London, dieses Mal wurde die muslimische Gemeinde im Norden der Stadt angegriffen.

Ein Mann starb vor Ort, zehn Menschen erlitten Verletzungen, zwei davon schwere. Ob das Todesopfer an den Folgen der Attacke starb, war zunächst nicht klar.

Es ist kurz nach Mitternacht, als zahlreiche Gläubige nach dem abendlichen Fastenbrechen und den Gebeten beschwingt die Moschee in der Gegend von Finsbury Park verlassen. Wegen des Fastenmonats Ramadan sind besonders viele Menschen unterwegs. Offenbar fühlt sich ein älterer Mann nicht wohl, Umstehende kümmern sich um ihn, als plötzlich vor einem Gemeindezentrum ein weißer Lieferwagen auf sie zurast und absichtlich in die Menge fährt.

Es bricht Panik aus, Der Angreifer wird aus dem Fahrzeug gezerrt, während er angeblich schreit: „Alle Muslime – ich will alle Muslime töten.“ Beim Versuch zu flüchten, wird er von einigen Männern überwältigt und am Boden festgehalten, unter anderem von Imam Mohammed Mahmoud, der sich nach Angabe von Zeugen daraufhin schützend vor den Terrorverdächtigen gestellt hat, um ihn so vor der Wut der schockierten Menschen zu schützen. „Fasst ihn nicht an“, soll er die Menge aufgefordert haben.

Mit Handschellen gewunken

Die Polizei nimmt den 48-jährigen Mann, dem versuchter Mord vorgeworfen wird und der den Sicherheitsbehörden nicht bekannt war, wenig später fest. Mit Handschellen winkt er aus dem Polizeiwagen heraus zur aufgebrachten Menge, die immer wieder in seine Richtung fragen: „Warum hast Du das getan?“

Premierministerin Theresa May trat nach dem „möglichen Terroranschlag“ wie so oft in den vergangenen Wochen vor die Downing Street und verurteilte die Tat als „widerlich“. Die Regierungschefin kündigte an, man werde gegen Terrorismus und Extremismus jeglicher Art ankämpfen. Die Attacke erinnere daran, dass „Terrorismus, Extremismus und Hass viele Formen annehmen“.

May pries London als „vielfältig, einladend, lebhaft, mitfühlend, selbstsicher und entschlossen, niemals dem Bösen und dem Hass nachzugeben“. Kurz darauf besuchte sie den Tatort und sprach mit Überlebenden. Ihr schnelles Handeln rührt vor allem aus der Erfahrung in der vergangenen Woche.

Mehr Sicherheit für Moscheen

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in West-London war sie als „mitleidslos“ scharf kritisiert worden, weil sie zunächst zwar Einsatzkräfte getroffen hatte, aber nicht die Opfer des Infernos. Vertreter muslimischer Gemeinden reagierten schockiert, verurteilten die Attacke und forderten mehr Sicherheit für Moscheen. Unterstützung erhielten sie von christlichen, jüdischen und hinduistischen Führern des äußerst multikulturellen und multireligiösen Viertels.

„Ein Angriff auf einen Glauben ist ein Angriff auf alle Glaubensrichtungen“, sagte Mohammed Kozbar von der nahen Finsbury-Park-Moschee. Es sei ein erneuter schockierender Terroranschlag – „und wir müssen ihn auch so nennen“, sagte er.

Zuvor war Kritik aufgeflammt, weil die Polizei in der Nacht zunächst von einem „schwerwiegenden Vorfall“ gesprochen hatte und auch die rechtskonservative Boulevardpresse zu Beginn vermied, den Angriff als Terror zu bezeichnen. Die „Daily Mail“ verwies auf den Hassprediger Abu Hamza al-Masri, wegen dem die Moschee Anfang der 2000er Jahre in die Schlagzeilen geraten war. Noch in den 90er Jahren hatte er offen zum Krieg gegen „Ungläubige“ aufgerufen.

Soziale Arbeit der Gemeinde gelobt

Nachdem er verhaftet wurde, sortierte sich die Leitung des Gotteshauses neu. Mittlerweile wird regelmäßig die soziale Arbeit der Gemeinde gelobt. „Unschuldige Menschen werden kaltblütig umgebracht“, so Kozbar. Das sei nicht anders als Manchester, Westminster oder London Bridge – jene drei Orte in London, die zuletzt von Terroranschlägen erschüttert wurden.

Bislang stehen Hintergründe und das Motiv des mutmaßlichen Täters noch nicht fest. Der Vorsitzende des muslimischen Rats in Großbritannien, Harun Khan, bezog sich jedoch auf Augenzeugenberichte, nach denen der Angreifer aus Islamhass gehandelt habe. „In den letzten Wochen und Monaten mussten Muslime viele Vorfälle von Islamophobie ertragen, und dieser ist in seiner Form bislang der gewaltsamste“, sagte Khan und verwies auf die Auswirkungen der letzten Anschläge, jedes Mal ausgeführt von islamistischen Terroristen. Der zunehmende Islamhass sei besorgniserregend, so Khan.

Während die Ermittler den Tatort inspizierten und Zeugen anhörten, erklangen um elf Uhr die Glocken von Big Ben und läuteten eine landesweite Schweigeminute für die Opfer des verheerenden Hochhausbrands in West-London ein. Nahe dem Unglücksort am Grenfell Tower gedachten Anwohner, Feuerwehr und Polizei genauso der Toten wie in öffentlichen Gebäuden oder in Schulen und Universitäten. Der zuständige Beamte von Scotland Yard gab mit Tränen in den Augen bekannt, dass 79 Menschen ums Leben gekommen seien oder noch vermisst würden. Die Zahl könnte weiter steigen.