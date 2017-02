Staatsbesuch in der Türkei

Besuch in der Türkei: Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft in Ankara den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

03.02.2017 Istanbul. Regierungsnahe Zeitungen berichteten am Freitag, Staatspräsident Erdogan habe die Kanzlerin wegen des Begriffs vom „islamistischen Terrorismus“ in die Schranken gewiesen. Ein Oppositionspolitiker konnte wegen Inhaftierung nicht am Treffen mit der Kanzlerin teilnehmen.

Nach dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ankara tut die türkische Regierung ihr Bestes, um die Visite für den Wahlkampf auszuschlachten. Regierungsnahe Zeitungen berichteten am Freitag, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe die Kanzlerin wegen des Begriffs vom „islamistischen Terrorismus“ in die Schranken gewiesen.

Merkels Treffen mit Oppositionspolitikern am Donnerstagabend in der deutschen Botschaft in Ankara führte der Kanzlerin die schwierige Lage der Regierungsgegner konkret vor Augen: Einer der vorgesehenen Gesprächspartner war wegen Verhaftung verhindert.

Eine „Provokation“ habe sich Merkel mit der Wendung vom „islamistischen Terrorismus“ geleistet, kommentierte die Erdogan-treue Zeitung „Star“. Glücklicherweise habe er sich diesen Begriff verbeten: Als Muslim könne er diesen Begriff nicht akzeptieren, hatte der Präsident vor laufenden Kameras in seiner Pressekonferenz mit Merkel gesagt. Erdogan habe Merkel ganz schön ins Schwitzen gebracht, freute sich die islamistische Zeitung „Yeni Akit“.

Von einer „Lehrstunde“ war im Blatt „Aksam“ die Rede. Zwei Monate vor dem Referendum über die Einführung des Präsidialsystems wirbt Erdogan vor allem um die Stimmen rechtskonservativer Türken. Selbstbewusstsein gegenüber dem oft als arrogant kritisierten Westen ist da ein gutes Mittel. Da selbst interne Umfragen der Erdogan-Partei AKP laut Medienberichten derzeit keine Mehrheit für die Präsidialrepublik sehen, dürfte sich Erdogan in den kommenden Wochen mehr denn je in die Pose des Verteidigers von Islam und Nation werfen. Das erklärt den Unmut von Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, der vor dem Merkel-Besuch von einer Wahlhilfe der Kanzlerin für Erdogan gesprochen hatte. (Susanne Güsten)