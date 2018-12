Innenminister Shadary Favorit

Polizisten patrouillieren auf einer Straße in der Stadt Beni. In der Demokratischen Republik Kongo wird ein neuer Präsident gewählt.

Der kongolesische Präsident Joseph Kabila bei seiner Stimmabgabe in Kinshasa.

30.12.2018 Kinshasa. Der Kongo ist reich an Bodenschätzen - und zählt doch zu den ärmsten Ländern der Welt. Nun wird in dem von Gewalt gepeinigten Staat in Zentralfrika ein neuer Präsident gewählt.

Im rohstoffreichen und von bewaffneten Konflikten erschütterten Kongo hat die Wahl eines neuen Staatspräsidenten begonnen. Der seit 17 Jahren amtierende Joseph Kabila darf nicht erneut antreten.

Rund 40 Millionen Wähler sind aufgerufen, aus 21 Kandidaten einen neuen Präsidenten auszuwählen. Als aussichtsreichster Kandidat gilt ein Gefolgsmann Kabilas, der frühere Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary. Die EU hat ihn wegen der Niederschlagung von Oppositionsprotesten mit Sanktionen belegt.

Vor den Wahlen kam es in einigen Regionen zu Unruhen, in denen die Stimmabgabe wegen eines Ebola-Ausbruchs und Terrorgefahr auf März 2019 verschoben wurde.

Die Wahllokale sind bis 17.00 Uhr MEZ geöffnet. Zuverlässige Ergebnisse wurden erst etwa eine Woche nach der Abstimmung erwartet.

Die Opposition in dem zentralafrikanischen Land konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten einigen. Für sie treten zwei prominente Politiker an: Martin Fayulu und Félix Tshisekedi. Sie versprechen den Wählern eine Befriedung des Landes und Arbeitsplätze.

Am Sonntag werden auch das Parlament und Provinzvertretungen gewählt. Bei der Präsidentenwahl reicht eine einfache Mehrheit für einen Wahlsieg. Da sich die Stimmen der Opposition auf mehrere Kandidaten verteilen, rechnen die meisten Beobachter mit einem Sieg Shadarys, selbst wenn sich in der Summe mehr Menschen für die Opposition entscheiden. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse könnte es daher zu Protesten der Opposition kommen. Kongos Sicherheitskräfte haben solche Proteste in der Vergangenheit brutal niedergeschlagen.

Trotz reicher Vorkommen von Mineralien wie Kobalt, Kupfer und Gold gehört der Kongo zu den ärmsten Ländern der Welt. Schuld daran sind auch zahlreiche von der Gier nach Rohstoffen befeuerte Konflikte. Rund 4,4 Millionen Menschen sind auf der Flucht vor der Gewalt.

Im Ost-Kongo gibt es zudem derzeit eine Ebola-Epidemie - die bislang zweitgrößte weltweit mit mehr als 550 Erkrankten rund 340 Toten. (dpa)