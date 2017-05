Porträt zu Frankreichs neuem Staatspräsidenten

Paris. Emmanuel Macron ist auf der Siegerstraße und wird jüngster Präsident der Fünften Republik. Ein Rückblick auf seine rasante Laufbahn.

Ungeduldige Männer, die mit Ungestüm an die Staatsspitze drängen, hat Frankreich schon einige erlebt. Nicolas Sarkozy etwa, der sich als einer der wenigen Politiker ohne den Abschluss an einer renommierten Elitehochschule an allen Rivalen vorbei nach oben boxte. Oder Jacques Chirac, der im dritten Anlauf und ebenfalls nach einem erbitterten Bruderkampf das höchste Amt erreichte.

Nun also Emmanuel Macron. Er wird der jüngste Präsident der Fünften Republik werden, nachdem er sich an diesem Sonntag bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl gegen Marine Le Pen durchgesetzt hat. Als „Ufo“ bezeichneten die Medien den 39-Jährigen oft, der mit seiner eigenen Partei „En marche!“ antritt, noch nie in ein Amt gewählt wurde und der breiten Öffentlichkeit vor drei Jahren noch weitgehend unbekannt war.

Zwar erregte der smarte Jungpolitiker schon eine gewisse Neugierde seit der Wahl von François Hollande 2012, der ihn als Wirtschaftsberater an eine Schlüsselposition setzte. Der begabte Klavierspieler erhielt den Beinamen „Mozart im Élysée-Palast“. Macron galt dort als einer der Hauptverantwortlichen für den wirtschaftsfreundlichen Kurs, der auf sozialen Dialog setzte und den Unternehmen mit einer milliardenschweren Steuerentlastung entgegenkam. Daher stammt auch die Animosität des linken Sozialistenflügels gegen Hollandes Schützling.

Bei den Sozialisten besser aufgehoben

Einander vorgestellt hatte die beiden 2008 der einflussreiche Ökonom und einstige Berater von Präsident François Mitterrand, Jacques Attali. Macron, Absolvent der Elitehochschule ENA, beteiligte sich an Attalis Wachstumsbericht für den konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der Macron ebenfalls die Zusammenarbeit angeboten hatte. Der aber fühlte sich bei den Sozialisten besser aufgehoben, obwohl er nur zwischen 2006 und 2009 Parteimitglied war. „Wenn du in die Politik willst, stelle ich dir die Leute vor, die du kennen musst“, soll ihm Hollande damals versprochen haben, der von seinem Charme und seiner Intelligenz eingenommen war.

Doch anstatt den mühsamen Weg über regionalpolitische Ämter zu gehen, stieg Macron zunächst bei der Privatbank Rothschild ein, wo er in die Geschäftsführung aufrückte und innerhalb kurzer Zeit Millionär wurde. Im Wahlkampf 2011/2012 dann schloss er sich Hollandes Team an.

In einem Dokumentarfilm über die ersten Monate des sozialistischen Präsidenten im Amt, der einen Blick hinter die Kulissen erlaubt, fällt bei allen Besprechungen der junge Mann auf, der stets höchst aufmerksam dabei ist und erkennbar um die Anerkennung des Präsidenten buhlt. Er sollte sie bekommen: Hollande, der Macron 2014 zum Wirtschaftsminister machte, sah in ihm wohl den am besten geeigneten Nachfolger – zu einem späteren Zeitpunkt. Doch Macron wollte nicht warten, bis er der Logik traditioneller Parteipolitik zufolge an der Reihe war.

Widerstand gegen das "Macron-Gesetz"

Die mühsame Umsetzung von Reformen frustrierte ihn, weil Teile der eigenen sozialistischen Mehrheit sie im Parlament blockierten. Auch sein eigenes „Macron-Gesetz“ zur Vereinfachung des Arbeitsrechts, der Öffnung des Fernbusverkehrs sowie der Erweiterung der Sonntagsöffnungszeiten stieß auf so starken Widerstand, dass die Regierung von einem weitergehenden Liberalisierungsgesetz „Macron 2“ absah.

Mit der Gründung seiner Bewegung „En marche!“ („Vorwärts!“) im April 2016, die seine Initialen trägt, schaffte er einen Überraschungscoup: Weder links noch rechts stehe sie, erklärte Macron, sondern vereine alle „Progressisten“ in der politischen Mitte. Einige Monate später trat er aus dem Kabinett zurück, um seine Kandidatur vorzubereiten. Damit stieß er Hollande vor den Kopf, der in der Folge auf die Bewerbung um eine zweite Amtszeit verzichtete. „Was für eine Verschwendung!“, soll der Staatschef geseufzt haben – ein Erfolg Macrons erschien damals kaum vorstellbar.

Doch im Internet wuchs rasch die Zahl der überwiegend jungen und gut ausgebildeten Franzosen, die sich für das neue Politikangebot begeisterten. Anhänger führten eine Tür-zu-Tür-Befragung im ganzen Land als Basis für ein Programm durch: Macron will ein pro-europäisches Projekt schaffen, das die Wirtschaft liberalisiert und zugleich soziale Sicherheit bewahrt.

Die Schwächen der anderen machten Macron stark

Sein großes Netzwerk nutzte ihm, und mit angesehenen Persönlichkeiten wie dem sozialistischen Bürgermeister von Lyon, Gérard Collomb, oder dem Wirtschaftswissenschaftler Jean Pisani-Ferry hatte er wichtige Unterstützer hinter sich, zu denen sich im Lauf der Zeit immer mehr gesellten – darunter der Zentrumspolitiker François Bayrou. Zum Favoriten bei der Präsidentschaftswahl wurde Macron aber auch infolge unvorhersehbarer Ereignisse wie dem Absturz der Sozialisten und der Affäre wegen Scheinbeschäftigung, die den Republikaner François Fillon massiv schwächte.

Zugleich bewahren viele Franzosen ein starkes Misstrauen gegenüber dem so plötzlich emporgeschnellten Medienliebling Macron. Er präsentiere sich als neuer Mann, dabei sei er ein pures Produkt der französischen Elite, sagen Kritiker. „Ich bin die Frucht meiner Arbeit und stolz darauf“, erwidert dann der im nordfranzösischen Amiens geborene Sohn eines Ärztepaares. „Ich habe mich bei Prüfungen beworben, manche bestand ich, andere nicht.“

Als Kontrast zu seinem Image als arroganter Ex-Banker erzählt er gerne von der Bedeutung seiner Großmutter Germaine für ihn, einer Schuldirektorin. In seiner Jugend habe er sich in erster Linie für Literatur interessiert und dann Philosophie studiert. Auch Theater spielte er am Jesuitenkolleg in Amiens, wo er noch als Schüler seine spätere Frau Brigitte traf, die dort Lehrerin war, zudem verheiratet und Mutter von drei Kindern.