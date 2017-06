Nach der Präsidentenwahl in Frankreich

Paris. Einen Monat ist Emmanuel Macron nun im Amt. Der schwungvolle Start des neuen französischen Präsidenten im Überblick.

„Heiliger Macron, rette unsere Seele“, schreibt der Twitter-Nutzer Jean-Pierre ironisch im Internet. Er hängt ein Bild von der aktuellen Titelseite des Magazins „L'Express“ an: Macron-Mania steht in knalligen Farben unter dem Bild des lächelnden französischen Präsidenten, daneben prangen ein Kussmund und ein Smiley. „Er wird den Planeten gegenüber Trump retten“, heißt es reklamemäßig und: „Putin? Nicht mal Muffensausen!“

Die Aufmachung ist ein spöttisches Echo auf den fulminanten Applaus, den Emmanuel Macron seit seinem Amtsantritt vor einem Monat erhält. Die Mehrzahl der Franzosen, die seit Jahren voll Verdruss auf ihre Politiker blicken, wollen dem 39-Jährigen eine Chance geben, der mit dem Versprechen eines Neuanfangs angetreten ist. Verstummt sind seine Kritiker zwar keineswegs, die den früheren Banker und Wirtschaftsminister als Produkt der Finanzwelt und des verhassten „Systems“ sehen.

Aber sie dringen wenig durch in der allgemein wohlwollenden Stimmung, die dem Präsidenten einen wichtigen Erfolg einbringen könnte: Umfragen sehen bei den Parlamentswahlen an diesem und nächstem Sonntag für seine Partei „La République en marche“ einen klaren Sieg voraus, obwohl – oder gerade weil – es sich bei einem großen Teil der Kandidaten um Politik-Novizen handelt. Mit einer Mehrheit in der Nationalversammlung könnte Macron sein Programm deutlich leichter umsetzen, als wenn er auf Allianzen mit anderen Parteien angewiesen wäre. Doch die Republikaner und die Sozialisten, die bei den Präsidentschaftswahlen jeweils die zweite Runde verpassten, sind massiv geschwächt. Zudem haben sich Persönlichkeiten wie der Konservative Édouard Philippe als Premier dem Präsidenten angeschlossen, um die versprochene parteiübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Punkten konnte Macron vor allem mit seinen ersten selbstbewussten Schritten auf der internationalen Bühne. Der warme Empfang bei seinem Antrittsbesuch in Berlin und der demonstrative Schulterschluss mit Bundeskanzlerin Angela Merkel kamen ebenso gut an wie der virile Händedruck mit US-Präsident Donald Trump bei der ersten gemeinsamen Begegnung beim G7-Gipfel. Dessen Entscheidung, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, kritisierte Macron, der aus Umweltthemen bislang keine Priorität gemacht hat, in einer vielbeachteten Video-Botschaft auf Englisch. Auch beim pompösen Empfang des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Schloss Versailles versicherte er zwar seinen Willen zur Kooperation etwa bei der Terrorbekämpfung, aber ohne die bestehenden Meinungsverschiedenheiten zu übergehen.

Fehler vermied Macron bislang überwiegend. In Bedrängnis brachte ihn aber die Empörung über seinen Vertrauten und Minister für territorialen Zusammenhalt, Richard Ferrand, der Partnerin und Sohn begünstigte. Die Episode zeigt, wie fragil Macrons Position der Stärke ist. Gerade wurden Eckpunkte der Arbeitsmarktreform vorgestellt, die per Verordnung durchgesetzt werden soll und mehr Flexibilität für Unternehmen durch Vereinbarungen auf Betriebsebene vorsieht. Nun beginnen die Gespräche mit den Gewerkschaften – dass sie sich über den Sommer ziehen, ist günstig gewählt. Ein heißer Herbst scheint trotzdem nicht ausgeschlossen. Er könnte der Macron-Mania einen Dämpfer verpassen.