Terror erschüttert Spanien

Bei einem Bombenanschlag auf ein Popkonzert in Manchester werden 23 Menschen getötet. Es gibt weit über 100 Verletzte, darunter viele Kinder und Jugendliche. Ein Mann bringt am Ende eines Popkonzerts von Teenie-Star Ariana Grande eine selbstgebaute Bombe zur Explosion. Der IS gibt an, hinter dem Anschlag zu stehen.