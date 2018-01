WASHINGTON. Tammy Duckworth, erste Abgeordnete des US-Bundesstaates Illinois mit asiatischen Wurzeln im Kongress von Washington, wird im April als erste Senatorin in der Geschichte der Vereinigten Staaten, während ihrer Amtszeit Mutter. Dirk Hautkapp stellt sie vor.

Von Dirk Hautkapp, 24.01.2018

Premieren gehören zum festen Bestandteil im Leben dieser Frau, deren Herzlichkeit in unmittelbarer Nähe erlebt noch entwaffnender ist als auf dem Fernsehschirm: Erste Abgeordnete des US-Bundesstaates Illinois mit asiatischen Wurzeln im Kongress von Washington. Erste gebürtige Thailänderin ebendort. Erste weibliche beidseitig Beinamputierte in der Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Tammy Duckworth hat so oft Geschichten geschrieben, die mit „zum ersten Mal“ beginnen, dass es manchen bereits unheimlich wurde.

Das kommende „first“ treibt dagegen vielen Zeitgenossen im oft unmenschlich harten Politikbetrieb der Hauptstadt Freudentränen in die Augen. Im Alter von dann 50 Jahren wird die Demokratin im April als erste Senatorin in der Geschichte der Vereinigten Staaten während ihrer Amtszeit Mutter. Mit Hilfe künstlicher Befruchtung wird Duckworth nach der bereits dreijährigen Abigail wieder ein Mädchen bekommen.

Die erste Nachricht vom bevorstehenden Mutterglück stand in ihrer Heimatzeitung „Chicago Sun-Times“. In der Metropole, in der auch Ex-Präsident Barack Obama seine Laufbahn gestartet hatte, betrat Duckworth 2006 ebenfalls das politische Parkett. Sie versuchte ins Repräsentantenhaus einzuziehen.

Im November 2004 war die lebenslustige Frau nach mehr als 20 Jahren im Militärdienst im Irak-Krieg in der Nähe von Bagdad als Co-Pilotin eines Blackhawk-Kampfhubschraubers auf Patrouillenflug gewesen. Aufständische lenkten eine Rakete auf den Helikopter. Das Geschoss explodierte unterhalb von Duckworths Sitz. Beide Beine mussten ihr in einer Notoperation abgenommen werden. Auch der rechte Arm wurde schwer verletzt.

2012 gelang der Sprung ins Parlament

Nach einem Jahr im Militärkrankenhaus und Dutzenden Operationen kehrte Duckworth auf glitzernden High-techprothesen ins Leben zurück. Und wie. „Ich habe meine Beine im Irak verloren. Und weil ich meine Beine im Irak verloren habe, hören mir die Leute zu. Ich werde meine Beine nicht zurückbekommen, und das ist so in Ordnung. Aber wenn mir das die Gelegenheit gibt, über die Dinge zu reden, die mir wichtig sind, Bildung zum Beispiel oder Arbeitsplätze, dann ist das wunderbar.“ Damals schwor sie sich, „ab jetzt jeden Tag meines Lebens dafür einzusetzen, dass wir alle in einer besseren, friedlicheren Welt leben können“.

Demokratische Spitzenpolitiker und Medien wurden schnell auf die seinerzeit mit dem Verdienstorden „Purple Heart“ ausgezeichnete Majoran aufmerksam. Duckworth konnte neben ihrer Redegewandtheit und Fachkunde (Uniabschluss in internationalen Beziehungen) ein rares Gut in die Waagschale werfen, wenn sie über Krieg und Frieden sprach: Glaubwürdigkeit. 2012 gelang ihr der Sprung ins Parlament, vier Jahre später wechselte sie ins „Oberhaus“, den Senat.

Hier hat sie sich zuletzt mehrfach als unnachgiebige Kritikerin von Präsident Donald Trump einen Namen gemacht, der sich regelmäßig Autorität bei Top-Militärs wie Verteidigungsminister James Mattis borgt. Dass sich Trump zu Zeiten des Vietnam-Krieges wegen eines Fersensporns dem Militärdienst entzog, fehlt in fast keiner Rede der leidenschaftlichen Politikerin.

Als der Präsident im vergangenen März erstmals vor dem Kongress sprach, wenige Woche nach dem von ihm verhängten Einreiseverbot für Menschen aus islamisch geprägten Ländern, nahm Duckworth demonstrativ einen irakischen Dolmetscher als Gast mit ins Kapitol. Ehemann Bryan Bowlsbey war stolz wie Oskar.