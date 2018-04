Schüsse in YouTube-Zentrale

Washington. Bei Youtube in Kalifornien fallen Schüsse, Panik bricht aus. Eine Frau verletzt mehrere Menschen, am Ende tötet sie sich vermutlich selbst. Die Tierschutz-Aktivistin hatte sich zuvor über die Plattform beschwert.

Von Dirk Hautkapp, 04.04.2018

Man kann nicht behaupten, dass Nasim Aghdams Botschaften für das Massenpublikum bestimmt waren. Mal zeigte sich die schlanke Frau in ihren selbst gemachten Videos auf Youtube als vegane Bodybuilderin beim Bauchmuskeltraining in knappen Ledershorts.

Mal wetterte sie unter buschigen Augenbrauen gegen Tierquälerei und warb eindringlich für fleischlose Ernährung: „Ich weiß, dass das frittierte Hähnchen auf meinem Teller früher ein wunderschönes gelbes Huhn war.“ Mit dem streckenweise dadaistischen Nischenprogramm erzielte die Iranerin aus dem kalifornischen San Diego bis vor Kurzem auf mehreren Youtube-Kanälen, die in Englisch, Türkisch und Farsi senden, trotzdem bis zu 300 000 Aufrufe. Kein viraler Hit, aber immerhin.

Nun ist Nasim Aghdam tot. Weil sie sich von der weltgrößten Videoplattform ungerechtfertigt zensiert und finanziell massiv benachteiligt sah, hat die 39-Jährige nach Einschätzung der Ermittler zur Selbstjustiz gegriffen. Sie stürmte in die Zentrale des zum Google-Konzern gehörenden Internetunternehmens in San Bruno bei San Francisco und eröffnete mit einer Pistole wahllos das Feuer. Ein Mann (36) und zwei Frauen (32 und 27) wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Die Schützin richtete sich nach Angaben der Polizei, die noch am Anfang der Untersuchungen dieses bizarren Falls von Kundenunzufriedenheit im digitalen Raum steht, selbst.

Aghdams Vater hatte Racheakt wohl geahnt

Aghdam hatte seit Wochen in sozialen Netzwerken und auf ihrer Internetseite gegen Youtube gestänkert. Ihre Videos seien „gefiltert“ worden, schrieb sie, um die Zahl der Aufrufe (views) zu senken und sie „zu unterdrücken und zu entmutigen“. Youtube lasse nur „Wachstum“ zu, wenn man genehme Meinungen verbreite, erklärte die Aktivistin der Tierschutzorganisation Peta in einem ihrer letzten Beiträge, um dann so etwas wie ein Mini-Vermächtnis zu hinterlassen: „Diktatur gibt es in allen Ländern, nur mit verschiedenen Taktiken.

Sie kümmern sich allein um ihren eigenen, kurzfristigen Profit und tun alles, um ihre Ziele zu erreichen – auch indem sie einfach gestrickte Menschen hinters Licht führen, die Wahrheit verstecken, die Wissenschaft manipulieren, die öffentliche, mentale wie körperliche Gesundheit aufs Spiel setzen und Menschen in programmierte Roboter verwandeln.“

Aghdams Vater hatte laut Westküsten-Zeitungen („Sie hasste Youtube“) den Racheakt wohl geahnt und seine Tochter am Montagabend als vermisst gemeldet. Die Polizei fand sie am Dienstagmorgen eine Autostunde vom Youtube-Hauptquartier entfernt schlafend in ihrem Wagen, schöpfte aber keinen Verdacht.

Zehn Stunden später schlich sich die Frau auf den Firmencampus (wie, das ist angesichts der üblicherweise hohen Sicherheitsvorkehrungen unklar) und eröffnete das Feuer. Hunderte Mitarbeiter ergriffen in Panik die Flucht, andere verbarrikadierten sich. Die Chefebene von Google und Youtube zeigte sich „schockiert“. Der Youtube-Auftritt der Schützin wurde gelöscht.