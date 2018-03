Kommentar zum möglichen EU-Eintritt der Türkei

Istanbul. Beide Seiten wissen, dass die türkischen Beitrittsgespräche mit der EU eine Farce sind, doch weder Türken noch Europäer wollen die Mitgliedsverhandlungen von sich aus beenden, kommentiert Susanne Güsten.

Von Susanne Güsten, 27.03.2018

Das Gipfeltreffen von EU und Türkei im bulgarischen Varna hat die tiefen Gräben zwischen beiden Seiten offengelegt. In den meisten Streitthemen liegen Ankara und Brüssel so weit auseinander, dass EU-Präsident Donald Tusk in Varna das Scheitern der Suche nach Kompromissen öffentlich einräumte. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan beschwor zwar erneut den Willen seines Landes, in die EU aufgenommen zu werden – doch die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird in der Türkei immer größer. Auch die außenpolitischen Interessen der Türkei, etwa in Syrien, widersprechen denen der EU.

Noch während der Gipfel tagte, demonstrierte die Türkei am Beispiel Russland ihre politische Entfernung zu Europa. Mit ausdrücklichem Hinweis auf die guten Beziehungen zu Moskau beteiligte sich Ankara nicht an den Ausweisungen russischer Diplomaten. Die Türkei braucht das Wohlwollen des Kreml in Syrien – und das ist für Erdogans Regierung derzeit viel wichtiger als die Solidarität mit dem Westen.

Wenn der Gipfel von Varna ein Ergebnis brachte, dann lag es darin, dass er die Distanz zwischen Türkei und EU unmissverständlich dokumentierte. Beide Seiten wissen, dass die türkischen Beitrittsgespräche mit der EU eine Farce sind, doch weder Türken noch Europäer wollen die Mitgliedsverhandlungen von sich aus beenden: Weder Ankara noch Brüssel wollen die Verantwortung für das endgültige Scheitern eines Experiments übernehmen, das im vorigen Jahrzehnt als weltpolitisch bedeutsamer Prozess begonnen wurde.