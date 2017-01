Donald Trump wird Präsident

18.01.2017 Bonn. Dass die Wirklichkeit derzeit alle Satire übertrifft, wissen wir. Das ist aber kein Grund für Satiriker, nicht mit gleicher Waffe zu antworten. In Schottland zum Beispiel.

Dort hat die Wochenzeitung "Sunday Herald" jetzt die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten angekündigt - nicht im Politik-, sondern im Fernsehteil, und zwar als Pilotfolge einer neuen, besonders gruseligen Vier-Jahres-Staffel der klassischen Horror-TV-Serie "The Twilight Zone". Auf nur 20 Zeilen verheißt das Blatt den Zuschauern "eine der ehrgeizigsten und teuersten Produktionen der Rundfunkgeschichte", ein gigantisches, interaktives Virtual-Reality-Projekt in Fernsehen, Presse und Twitter.

Das abendfüllende Spektakel am Freitag - zu erwarten seien "knallbunter Protz, verzweifelte Proteste und verwirrte Kommentatoren" - sei dabei nur der Anfang einer "Albtraum-Version des Jahres 2017". Fazit des "Herald": "An den Haaren herbeigezogen, aber eiskalt plausibel [...] ein verstörender, flüchtiger Ausblick in ein Horrorszenario, in das wir stolpern könnten, wenn wir nicht aufpassen".

Kritiker des Tribuns verbreiten Screenshots des Zwanzigzeilers derzeit wie wild im Internet. Doch, die dürfen das - auch wenn die weltweiten Donald-Fans es natürlich wieder als "Hetze" verstehen werden. Aber warum sollten die Trumpisten es anders machen als ihr Idol, das sich ja so überaus perfekt aufs Austeilen versteht, aber um so schlechter aufs Einstecken. Schon gar nicht, wenn die Kritik Humor hat. (Wolfgang Pichler)