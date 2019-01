Außenminister Maas in Moskau

Blick auf das Rohrende der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 an der Empfangsstation in Lubmin.

Ein russischer Militärhubschrauber wird in einer Wüste in der syrischen Provinz Deir El-Zor von einem Soldaten bewacht.

Ein ukrainischer Soldat nahe der Frontlinie in Schyrokyne. Seit Jahren kämpfen in der Ostukraine prorussische Separatisten und Regierungstruppen gegeneinander.

Zahlreiche Themen stehen bei den Gesprächen in Moskau auf der Agenda: der russisch-ukrainische Konflikt, die Kündigung des INF-Vertrags, der Krieg in Syrien und vermutlich auch die Ostseepipeline Nord Stream 2.

Heiko Maas bei seiner Ankunft am Wnukowo II-Flughafen in der russischen Hauptstadt.

18.01.2019 Moskau. Bei seiner Reise nach Moskau hat Außenminister Maas heikle Themen auf seiner Agenda: Ukraine-Krise und atomare Abrüstung. Doch finden seine Vorschläge Gehör beim Kollegen Lawrow?

Deutschland will mit einem neuen Vorschlag den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um freie Schifffahrt durch die Straße von Kertsch entschärfen.

Berlin und Paris seien bereit, Beobachter am Asowschen Meer nahe der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu entsenden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Freitag nach Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Diese könnten "dokumentieren", ob die freie Durchfahrt gewährleistet werde. "Ich glaube, dass das durchaus ein Thema sein kann für die kommenden Wochen." Derzeit hält Maas die freie Durchfahrt für gegeben.

Hintergrund ist eine neue Verschärfung des Konflikts der beiden Nachbarstaaten seit Ende November. Die russische Küstenwache hatte in der Meerenge drei Schiffe der ukrainischen Marine festgesetzt und nahm die Besatzung fest. Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim behandelt Russland die Meerenge von Kertsch als eigenes Seegebiet.

Lawrow sah den neuen Vorschlag von Maas kritisch, "weil er diese einfache Reise zusammenpackt mit einem politischen Prozess, der mit der Ukraine abgestimmt werden soll". Damit wachse das Risiko, dass die Mission nicht zustande komme. Grundsätzlich sei Moskau aber bereit, Beobachter aus Deutschland und Frankreich zuzulassen.

Der Vorschlag, über den Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kremlchef Wladimir Putin bereits beim G20-Gipfel in Buenos Aires gesprochen hatten, stieß auch in der Ukraine auf Skepsis. Eine deutsch-französische Überwachung sei unzureichend, kommentierte Außenminister Pawel Klimkin in Kiew. Eine "reale internationale Kontrolle" sei nötig. Maas soll noch heute zu einem weiteren Treffen in Kiew eintreffen.

Ein weiteres heikles Gesprächsthema in Moskau war der Streit zwischen den USA und Russland über das Verbot atomarer Mittelstreckenwaffen. Maas appellierte an Russland, beim Konflikt über den sogenannten INF-Vertrag einzulenken. Lawrow betonte jedoch, dass Washington schon lange endgültig und unumkehrbar aus dem INF-Vertrag aussteigen wolle. US-Präsident Donald Trump habe dies bereits im Oktober klargestellt. Gespräche darüber mit Moskau seien deshalb nicht als "Einladung zum Dialog" gedacht gewesen.

Die Nato hatte Russland vorgeworfen, mit neuen Marschflugkörpern von 500 bis 5500 Kilometern Reichweite gegen den mehr als 30 Jahre alten INF-Vertrag zu verstoßen. Die USA setzten Russland daraufhin ein Ultimatum von 60 Tagen, um sich wieder an den INF-Vertrag zu halten, und forderten die Zerstörung der Waffen vom Typ 9M729. Die Forderung läuft in wenigen Tagen aus.

Die Chancen, dass der Vertrag noch gerettet werden kann, sind äußerst gering. Sowohl Washington als auch Moskau beharren auf ihre Positionen. Der INF-Vertrag war 1987 zu Zeiten des Kalten Krieges geschlossen worden. Das Abkommen habe Europa sicherer gemacht, sagte Maas. "Er berührt unsere Sicherheitsinteressen auf elementare Art und Weise."

Lawrow kommentierte, Russland halte den Vertrag sehr transparent ein. "Trotzdem werden wir sehr grob dabei zurückgewiesen und erhalten dazu ein Ultimatum", sagte er. Moskau habe auch vorgeschlagen, dass amerikanische Experten die Waffen untersuchen und kontrollieren könnten. Auch dies sei abgewiesen worden. (dpa)