Der saudische Außenminister Adel al-Dschubair bei einem Besuch in Berlin im Mai 2016.

25.09.2018 New York. Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre diplomatische Krise nach zehn Monaten beigelegt.

Bundesaußenminister Heiko Maas und sein saudischer Amtskollege Adel al-Dschubair verständigten sich bei einem Gespräch am Rande der UN-Vollversammlung in New York darauf, dass der im November 2017 abgezogene saudische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt. (dpa)