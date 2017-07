Festnahmen

Andrew Gardner, Türkei-Experte von Amnesty International, vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul.

18.07.2017 Istanbul/Berlin. Zehn Menschenrechtler wurden in der Türkei festgenommen. Gegen sechs verhängte ein Gericht in Istanbul nun Untersuchungshaft. Betroffen ist auch der deutsche Staatsbürger Peter Steudtner. Amnesty spricht von einem "Angriff auf die gesamte Menschenrechtsbewegung in der Türkei".

Familienangehörige, Freunde und Kollegen haben die sofortige Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und der Mitinhaftierten in der Türkei gefordert.

Es sei schockierend, dass das gewaltfreie Engagement Steudtners dazu geführt habe, dass des 45-Jährige nun im Gefängnis sei, hieß es in einer Mitteilung von Unterstützern des Deutschen. Der Sprecher der Angehörigen in Deutschland, der Menschenrechtsberater Daniel Ó Cluanaigh, teilte mit: "Es ist abwegig, ihm die Unterstützung einer bewaffneten Terrorgruppe zu unterstellen."

Steudtner und neun weitere Menschenrechtler - darunter die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser, und ein Schwede - waren vor knapp zwei Wochen bei einem Workshop auf den Istanbuler Prinzeninseln festgenommen worden. Am Dienstag verhängte ein Richter in Istanbul Untersuchungshaft gegen sechs der Beschuldigten, darunter Steudtner, Eser und den schwedischen Menschenrechtler. "Die Unterdrückung von menschenrechtlichem Engagement durch die türkische Regierung erreicht damit einen neuen Höhepunkt", hieß es in der Mitteilung.

Weiter hieß es, Steudtner sei Referent des Workshops zum Thema Informationsmanagement und Umgang mit Stress und Traumata gewesen. "Seminare wie dieses sind gängige Weiterbildungen für Menschenrechtsorganisationen, damit sie vertrauliche Daten verwalten können, wie Zeugenaussagen zu Menschenrechtsverletzungen oder vertrauliche persönliche Informationen von Betroffenen." (dpa)