Früherer Chefstratege von Donald Trump

WASHINGTON. Nach US-Präsident Donald Trump geht nun auch das rechtsgerichtete Nachrichtenportal auf Abstand. Ein Blick auf den Sturz des "Großen Manipulators".

Von Dirk Hautkapp, 10.01.2018

Demnächst jährt sich der Erscheinungstag eines denkwürdigen Titelbildes: Stephen Bannon in diabolisch-düsterer Denkerpose. Darunter schrieben die Macher des „Time Magazine“ die Zeile: „Der große Manipulator“. Damals, im Februar 2017, galt der Mann für manche in Washington als der heimliche Präsident Amerikas. Als der Chefstratege, der Donald Trump seinen Kopf lieh und wie am Fließband jene rechts-nationalistische Politik ausstieß, die zum Markenzeichen des 45. US-Präsidenten geworden ist.

Inzwischen ist der 64-Jährige seines Kopfes verlustig gegangen. Schmähungen gegen die Familie Trump im neuen Skandalbuch von Michael Wolff („Fire and Fury“) – vor allem der älteste Sohn Donald Jr., Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner bekommen ihr Fett weg – ließen den Mann aus Virginia tief in Ungnade fallen. Als er sich mit reichlich Verspätung lauwarm zu entschuldigen versuchte, war der Schaden irreparabel.

Dem von Trump öffentlich brutal inszenierten Bruch mit Bannon folgte jetzt die zweite Zündstufe. Auf Druck der erzkonservativen Milliardärsfamilie Mercer, die einst zehn Millionen Dollar in das Projekt gesteckt hat, verlor Bannon auch seinen Job als Leitwolf des wutbürgerischen Propagandaportals Breitbart News, das vor allem als Plattform ultrarechter Bewegungen („alt-right“) und Kämpfern gegen das politische Establishment Bedeutung erlangt hat.

Auch eine von ihm moderierte und millionenfach eingeschaltete Radiosendung wurde abgeschaltet. Beide Instrumente waren für den Rädelsführer der Nationalisten und rechten Globalisierungsgegner in den USA seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im August von zentraler Bedeutung, um von außen Trumps „America zuerst“-Politik zu verstärken.

"Trump hat ihn ausgelöscht"

Über Nacht steht der Mann, der Trump ab Sommer 2016 mit einer radikal-populistischen Marschroute durch die Untiefen des Wahlkampfs zum Sieg über die damals hoch favorisierte Demokratin Hillary Clinton manövrierte, vor dem politischen Nichts. „Bannon hat sich selbst angezündet“, schrieb der Journalist Jonathan Swan, „und Trump hat ihn ausgelöscht.“

Ohne Breitbart und auswärtige Finanzhilfen im Rücken, mutmaßen Analysten, ist der frühere Marinesoldat, Investmentbanker und Filmproduzent wirkungslos geworden. Sein Versuch, mit Blick auf die Kongress-Zwischenwahlen im November linientreue Republikaner gegen moderat-gemäßigte Amtsinhaber zu installieren, sei „grandios gescheitert“.

Zuletzt hatte Bannon im Bundesstaat Alabama bei einer Nachwahl zum Senat auf den unter Missbrauchsverdacht stehenden Ex-Richter Roy Moore gesetzt, Trump dabei als Wahlkampfhelfer eingespannt und den Demokraten so zu einem unerwarteten und strategisch wichtigen Erfolg verholfen. Ein Malus, den Trump, der über Monate misstrauisch beäugte, wie Bannon sich als graue Eminenz in Pose warf, sehr übel nahm.

Die Veröffentlichung von Wolffs Anti-Trump-Buch brachte das Fass zum Überlaufen. Trump jagte seinen „treuen Eckehard“ wie einen räudigen Hund vom Hof. Ob mit dem schnell verglühten Kometen Bannon die Anbiederung Trumps an republikanische Extremisten und kompromisslose Wählerschichten vorbei ist, die eine Komplettrevision der Politik von Vorgänger Barack Obama fordern, ist noch nicht ausgemacht. Führende Republikaner wollen bei Trump einen leichten „Zug zur Mitte“ und eine „neue Bereitschaft zur Verständigung“ mit den verfemten Demokraten festgestellt haben. Haltbarkeitsdatum? Unbekannt.