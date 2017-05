Trump entlässt FBI-Chef

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Chef der Bundespolizei FBI James Comey mit sofortiger Wirkung entlassen. Damit hat er den Mann gefeuert, der die Ermittlungen zu Moskauer Kontakten von Trumps Team leitete.

Von Dirk Hautkapp, 10.05.2017

„Er ist berühmter geworden als ich.“ Der Satz, den sich Donald Trump Mitte Januar nach seiner Amtseinführung mit gequältem Lächeln über James Comey abrang, klang für viele wie eine versteckte Drohung des amerikanischen Präsidenten an seinen Top-Fahnder. Lesart: Das Monopol auf Schlagzeilen habe ich. Halt Dich künftig öffentlich bedeckt – sonst Karriere-Ende.

Der 2,03 Meter große Chef der Bundespolizei FBI, irische Wurzeln, fünffacher Familienvater, parteilos, aber den Republikanern wesensnah, durch viele Aussagen und Aktionen rund um die E-Mail-Affäre Hillary Clintons landesweit bekannt geworden, ignorierte diesen Fingerzeig.

Noch im März bestätigte der bereits in der Regierung von George W. Bush als Vize-Justizminister eingesetzt gewesene Jurist vor laufender Kamera, dass Experten seiner 30 000 Mitarbeiter starken Behörde seit Monaten akribisch untersuchen, ob es im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu einer strafbaren Kooperation von „Trumpianern“ mit Handlangern von Russlands Machthaber Wladimir Putin gekommen ist. Ausgang und Zeitrahmen? Völlig offen.

Damit nicht genug. Comey fuhr Trump auch massiv in die Parade, als der seinem Vorgänger Barack Obama blank unterstellte, den Trump-Tower in New York geheimdienstlich verwanzt zu haben. „Dafür gibt es weder Indizien noch Beweise.“ Für Trump ein Fall von Majestätsbeleidigung.

Er spricht in punkto Russland-Connection von einer dreisten „Medienerfindung“; Fake News eben. Seit Wochen wettert und twittert der New Yorker Milliardär gegen die Untersuchungen und die von Durchstechereien aus Behörden begünstigte Häppchen-Berichterstattung darüber.

Comey ließ das unbeeindruckt. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, sagte der in Yonkers/US-Bundesstaat New York geborene Karriere-Beamte erst vor wenigen Tagen bei einer Kongress-Anhörung.

Bei Trump, so die gängigste Version der Motivforscher, die sich seit Mittwoch über eine der bemerkenswertesten politischen Hinrichtungen in der jüngeren amerikanischen Geschichte beugen, muss spätestens da der Geduldsfaden gerissen sein. Sechseinhalb Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit ist James Comey auf Geheiß Trumps am Dienstagabend mit sofortiger Wirkung gefeuert worden.

Das gab’s so noch nie. Das politische Washington ist in Schockstarre verfallen. Von „Putsch im Oval Office“ reden Analysten. Verfassungsexperten wie der CNN-Jurist Jeffrey Toobin werfen Trump eine „groteske Form von Machtmissbrauch“ vor, die einer Demokratie unwürdig sei. Prominente Kongress-Abgeordnete im demokratischen wie republikanischen Lager fühlen sich an dunklen Zeiten der Watergate-Affäre in den 70er Jahren erinnert.

Comey hatte sich im Sommer 2016 ungewöhnlich deutlich dafür ausgesprochen, Clinton wegen ihrer allseits kritisierten Geheimniskrämerei beim digitalen Schriftverkehr nicht strafrechtlich zu belangen. Viele Kritiker sahen darin eine Überschreitung seiner Befugnisse.

Noch größer war der Unmut, als Comey knapp zwei Wochen vor der Wahl im November die Ermittlungen gegen Clinton spektakulär wieder aufnahm, um sie unmittelbar vor der Abstimmung dauerhaft ad acta zu legen. Grund: Man konnte der früheren Außenministerin nichts Strafbares nachweisen. Nach Clintons Wahlniederlage am 8. November wurde Comey deshalb von den Demokraten indirekte „Wahlkampfhilfe“ zugunsten Trumps angelastet.

Der Nutznießer verhielt sich bis zuletzt erratisch. Erst stempelte er Comey zu einem Erfüllungsgehilfen Clintons. Dann nannte er Comey sehr „gutsy“ (mutig). Schließlich erklärte Trump, Comey sei mit Clinton doch viel zu wohlwollend umgegangen. Andernfalls „stünde sie jetzt vor Gericht“. Ja, was denn nun?, fragen US-Medien.

Das Gros nimmt Trump die seit Monaten bekannten Aspekte als Grund für den Rauswurf Comeys nicht ab. Dabei ist das Timing wichtig. James Comey hatte vor wenigen Tagen in einer Kongress-Anhörung über die Rolle der Clinton-Vertrauten Huma Abedin in der E-Mail-Affäre eklatant die Unwahrheit gesagt und musste später umfassend korrigiert werden. „Diese Verwundbarkeit wollte Trump eiskalt ausnutzen“, sagte ein Politik-Forscher der American University in Washington dieser Zeitung.

Als wahrer Grund für Comeys eilige Entsorgung müsse allein die für Trump offenbar bedrohlicher werdende Russland-Untersuchung angenommen werden. Hat Comey harte Fakten gegen Trump in der Hand? Haben sich Trumps Leute mit Putin-Handlagern ins Bett gelegt, um Clinton zu diskreditieren? Und hat Trump das Ganze womöglich geduldet oder abgesegnet? Niemand weiß das bis heute zu beantworten. Führende Demokraten wie Chuck Schumer fürchten allerdings, dass die Untersuchungen des FBI unter der Leitung eines neuen, Trump-hörigen Behördenleiters gedeckelt oder ganz gestoppt werden könnten.