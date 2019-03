Wahl am 26. Mai

CDU/CSU: Die Union will die Asylbewerberleistungen europaweit auf einem Minimum angleichen. Das Bleiberecht von Flüchtlingen soll in europäischen Transitzentren geprüft und entschieden werden. Wer keinen Asylgrund hat und keinen Flüchtlingsstatus bekommt, soll zurückgeführt werden. Zudem soll es einen „Migrationsmonitor“ geben, um Migrationsbewegungen früh zu erkennen. Zudem denkt die Union an Hotspots in Nordafrika.

SPD: Die SPD will Flüchtlinge solidarisch auf die Staaten verteilen. Sie fordert einfache Regelungen für legale Zuwanderung nach Europa. Es soll humanitäre Visa geben, damit Schutzsuchende unter Vorbehalt sicher einreisen können. Die SPD will schnellere und einheitlichere Asylverfahren und eine konsequentere Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Kommunen, die Geflüchtete aufnehmen, sollen bei den Integrationskosten entlastet werden.

Die Grünen: Für eine humanitäre und geordnete Migrations- und Asylpolitik plädieren die Grünen. Dazu fordern sie ein europäisches Einwanderungsrecht, das es Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus erleichtern soll, in die EU einzuwandern. Sie wollen über Einreisekontingente legale Fluchtwege schaffen und die Seenotrettung ausbauen. Zudem pochen sie auf ein einheitliches Asylsystem mit solidarischem Verteilschlüssel.

Die Linke: Eine Abschottung Europas lehnt die Linke ab. Sie fordert eine Visaliberalisierung und will Menschen, die dauerhaft in der EU leben, das volle Wahlrecht einräumen. Das Dublin-System gehört aus ihrer Sicht abgeschafft, Schutzsuchende sollen sich das Land aussuchen können, in dem sie Asyl beantragen wollen. Für eine sichere Flucht und gegen Schleuserkriminalität will sie Investitionen in zivile Seenotrettungsprogramme.

AfD: Bei der AfD sieht man die europäische Zivilisation durch die aktuelle Asylpolitik in „existenzieller Gefahr“. Die AfD fordert dauerhafte Kontrollen an der nationalen Grenze, lehnt ein EUAsylrecht ab und will, dass die EU-Außengrenzen von den betroffenen Staaten geschützt werden. Die Freizü- gigkeit soll auf Personen beschränkt werden, „die für sich selbst sorgen können“. Aus internationalen Migrationsabkommen soll Deutschland raus.

FDP: Die Liberalen sind für eine EU- Flüchtlings-, Asyl- und Einwanderungspolitik. Geregelte Migration soll einem Punktesystem folgen, das nach Qualifikation und Sprachkenntnissen gestaffelt ist. Flüchtlinge sollen aus dem Asyl- ins Einwanderungsverfahren gelangen können, Frontex soll eine „echte europäische Grenzschutzbehörde“ werden. Die FDP fordert zudem eine konsequentere Rückführung abgelehnter Asylbewerber.