Umstrittener Vorstoß von Donald Trump

Washington. Gegen massive internationale Warnungen und Kritik will US-Präsident Donald Trump in der Nahost-Politik neue Saiten aufziehen. Das könnte passieren.

Von Dirk Hautkapp, 06.12.2017

Jerusalem soll erstmals als „ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes“ Israels offiziell anerkannt, die amerikanische Botschaft ab Sommer 2018 in einem Prozess von drei bis vier Jahren von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden.

Die Entscheidung, die Trump am Mittwochabend in einer Rede im Weißen Haus erläutern wollte, bedeutet nach Angaben von hochrangigen Regierungsmitarbeitern keinen Abschied von einer Zwei-Staaten-Lösung. Außenminister Rex Tillerson riet in Brüssel dazu, Trump genau zuzuhören. Dennoch birgt die Kehrtwende Washingtons schon jetzt großen politischen Sprengstoff.

Sie könnte den stockenden Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern, die gleichermaßen Jerusalem für sich beanspruchen, nachhaltig zurückwerfen und im Nahen Osten einen Ausbruch von kaum zu kontrollierender Heftigkeit auslösen. Botschaften weltweit haben bereits zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einem Blick:

Was treibt Trump an?

Vorweg: Er will ein ebenso oft gegebenes wie hochkontroverses Wahlkampfversprechen einlösen. Das zielte weniger auf die weiße Arbeiterschicht, die er ökonomisch ansprach, als vielmehr auf tiefgläubige, evangelikale Wählerschichten, für die Jerusalem eine besondere Bedeutung hat. Zweiter Adressat: die starke, gegen eine Verständigung auf Augenhöhe mit den Palästinensern eingestellte jüdische Gemeinde in den USA. Jüdische Geldgeber haben über „Super-Pacs“, Wahlhelfer-Vereine, zweistellige Millionenbeträge in Trumps Wahlkampf gesteckt.

Dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner eine zentrale Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, gilt als Gewissheit. Gleichwohl rätseln US-Experten nach dem Motiv. Der orthodoxe Jude hat seit Trumps Amtsantritt die Sonderaufgabe, im Nahen Osten eine Friedenslösung vorzubereiten, die Israel und Palästinenser gleichermaßen zufriedenstellt.

Warum ist der Schritt Trumps für US-Verhältnisse ungewöhnlich?

Bisher befindet sich die diplomatische Vertretung der Supermacht Amerika – wie die aller anderen Staaten – in Tel Aviv. Obwohl der US-Kongress 1995 den „Embassy Act“ verabschiedet hatte. Der besagt, dass bis zum 31. Mai 1999 Jerusalem der Schwerpunkt der diplomatischen Aktivitäten Amerikas sein muss. Geschehen ist gleichwohl nie etwas. Alle vorherigen Präsidenten von Clinton über Bush bis Obama haben von ihrem Sonderrecht Gebrauch gemacht und den Umzug der zuletzt rund 1000 Diplomaten immer wieder verschoben.

Kernbegründung: Keine Vorfestlegungen, bevor sich nicht Israel und die Palästinenser auf den Status Jerusalems verständigt haben. Washington wollte damit vermeiden, die mit internationalem Recht nicht zu legitimierende israelische Besetzung des arabischen Ostteils indirekt anzuerkennen. Noch im Juni unterzeichnete Trump einen für sechs Monate gültigen Erlass, der die US-Botschaft in Tel Aviv belässt.

Wie ist das Meinungsbild in Amerika?

Viele prominente Republikaner halte sich bisher mit belastbaren Stellungnahmen zurück, die Demokraten üben scharfe Kritik. Obamas früherer CIA-Chef John Brennan, ein ausgewiesener Kenner der arabischen Welt, sprach von einem „außenpolitischen Fehlgriff historischer Proportion“.

Wer reagiert international wie?

Man kann sagen: einhellige Kritik. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, „der Status Jerusalems als künftige Hauptstadt beider Staaten“ müsse „durch Verhandlungen“ geregelt werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wandte sich mit dem gleichen Argument persönlich am Telefon an Trump. Auch Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel schloss sich dem an und warnte: „Alles, was die Krise verschärft, ist kontraproduktiv in diesen Zeiten.“ Ein Berater von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erklärte, Trump werde seine Glaubwürdigkeit als “ehrlicher Verhandler“ verspielen, wenn er in Jerusalem neue Pflöcke einrammen sollte.

Es gebe keine Friedenslösung ohne Jerusalem, Die Arabische Liga befürchtet „Fanatismus und Gewalt“, sollten die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Die radikalislamische Hamas-Bewegung drohte mit einem erneuten Aufstand (Intifada) in den Palästinensergebieten. Am weitesten ging der ohnehin mit Washington im Clinch liegende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er drohte mit einem erneuten Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel. „Herr Trump, Jerusalem ist die rote Linie der Muslime.“

Warum ist Jerusalem ein so sensibler Ort?

Drei Weltreligionen – Juden, Christen und Muslimen – ist die Stadt gleichermaßen heilig. Der Tempelberg in der Altstadt ist für Juden und Muslime von höchster Bedeutung. Nach dem Islam ritt Prophet Mohammed von dort aus in den Himmel. An dieser Stelle steht der berühmte Felsendom mit der goldenen Kuppel. Daneben liegt die Al-Aksa-Moschee, drittwichtigstes islamisches Heiligtum. Für die Juden ist der Ort ebenfalls hoch emotional aufgeladen. Dort waren früher zwei jüdische Tempel. Die Klagemauer am Tempelberg ist der Rest einer Stützmauer für einen Tempel, den die Römer im Jahr 70 der Zeitrechnung zerstört haben. Fazit: Jeder der Beteiligten will die Stadt für sich allein, keiner will sie teilen.

Wie ist der Status Quo?

Die Vereinten Nationen wollten Jerusalem nach dem Ende des britischen Mandats 1947 unter internationale Verwaltung stellen. Im ersten Nahostkrieg 1948 annektierten die Jordanier Ost-Jerusalem. Im Sechstagekrieg 1967 eroberten israelische Soldaten das arabische Stadtgebiet einschließlich der Altstadt zurück. Damit war die Stadt de facto geteilt. Die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem unverändert als Hauptstadt eines unabhängigen Staates ausrufen. Israel beansprucht die ganze Stadt für sich. Konsequenz: International wird Jerusalem nicht als Hauptstadt anerkannt.