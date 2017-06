Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen

"Ein historischer Fehler", "Heute hat unser Planet gelitten" - Die Reaktionen zu Trumps Entscheidung gegen das Klimaschutzabkommen sprechen eine klare Sprache.

Von Nathalie Dreschke, Matthias Meister, 02.06.2017

Nach dem folgenschweren Entschluss von Präsident Donald Trump wird Amerika aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Seit der offiziellen Bekanntgabe steht das Netz nicht mehr still. Nicht nur Umweltaktivisten, sondern auch Politiker und Promis sprechen ihr Entsetzen zu Trumps Entscheidung aus.

Auch das 1992 gegründete UNFCCC (das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen) mit Sitz in Bonn äußert sich "enttäuscht" über Präsident Trumps Entscheidung, glaubt aber, dass "Städte, Bundesstaaten und Unternehmen" in den USA weiter an das Abkommen halten. Die Bonner Bundeskunsthalle nimmt die Meldung auf Facebook mit Besorgnis auf und verweist auf die ab Oktober geplante Ausstellung zum Weltklimawandel.

Kurz nach seiner Rede gab Weather.com ein Statement ab. Sean Breslin, Herausgeber von Weather.com, veröffentliche etliche Artikel zu den Auswirkungen des Klimawandels. Durch provozierende Überschriften wie: "Still Don't Care", "More Proof", "...and Even More Proof" - "Immer noch kein Interesse", "mehr Beweise", "noch mehr Beweise", gerät die Seite schnell in den Fokus der sozialen Netzwerke.

Von allen Seiten erhält Breslin Zustimmung für seine Aktion. Er betont allerdings deutlich: "Wir möchten die Öffentlichkeit informieren", "Wir präsentieren die Wissenschaft, nicht die Politik".