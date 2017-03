Während Trumps Kongressrede

Washington. Beim Blick über die Abgeordneten, die die Rede Trumps am Dienstagabend (Ortszeit) im Kongress verfolgten, fielen sie direkt ins Auge: Zahlreiche Frauen erschienen weiß angezogen zu der Ansprache. Sie wollten damit ein Zeichen setzen.

Von Marcel Dörsing, 01.03.2017

Zahlreiche Frauen der Demokratischen Partei wählten für ihre Garderobe zur Kongressrede des US-Präsidenten Donald Trumps bewusst weiße Kleidung. Damit wollten sie an die Frauenrechtsbewegung erinnern und „solidarisch mit den Frauen der Nation“ zusammenstehen, hatte eine auf Frauen und Arbeit spezialisierte Parlamentariergruppe bereits am Montag mitgeteilt.

Tonight, our Democratic #WomenWearWhite in support of women's rights -- in spite of a @POTUS who doesn't! pic.twitter.com/kKJpfV5iUE