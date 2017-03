Nach Streit mit den Niederlanden

12.03.2017 Rotterdam . Der dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen hat seinen türkischen Amtskollegen Binali Yildirim nach eigenen Angaben gebeten, einen geplanten Besuch in Dänemark zu verschieben. Grund seien die Spannungen zwischen der Türkei und den Niederlanden

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt DR berichtete, dass Yildirim am 20. März Dänemark besuchen wolle. Løkke Rasmussen gab jedoch bekannt, dass solch ein Besuch angesichts „der momentanen türkischen Attacke auf Holland“ nicht stattfinden könne.

„Unter normalen Umständen wäre es ein Vergnügen, den türkischen Ministerpräsidenten zu begrüßen“, erklärte Løkke Rasmussen. DR sagte er, dass die dänische Regierung „sehr besorgt“ wegen der politischen Entwicklungen in der Türkei sei.

Türkische Spitzenpolitiker sind derzeit im Begriff, in diversen europäischen Ländern für das von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem zu werben. Die Niederlande hatten am (gestrigen) Samstag einen solchen Auftritt von Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Rotterdam aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die türkischen Wähler können am 16. April in einem Referendum über die Verfassungsänderung abstimmen, die Erdogan mehr Macht geben würde. (AP)