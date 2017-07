Streit um Auflagen für NGOs

13.07.2017 Brüssel. Der ungarische Regierungschef Orban liegt mit Brüssel im Dauerclinch, auch weil er die Europäische Union zuhause grundsätzlich in Frage stellt. Jetzt legt die EU-Kommission nach.

Im Dauerstreit mit Ungarn verschärft die EU-Kommission die Gangart. Die Brüsseler Behörde warf dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban Verstöße gegen EU-Grundrechte vor.

Sie eröffnete ein neues Verfahren wegen ungarischer Auflagen gegen nichtstaatliche Verbände und legte im Konflikt über das ungarische Hochschulgesetz nach. Ungarn drohen womöglich Strafgelder und eine weitere Isolation in der EU.

Der Nationalkonservative Orban regiert seit 2010 und geriet seither immer wieder mit der EU aneinander - wegen Verfassungsreformen, Mediengesetzen und Maßnahmen gegen ausländische Unternehmen. Das Hochschulgesetz vom April wurde als Maßnahme gegen die vom US-Milliardär George Soros gegründete Central European University kritisiert.

Jetzt folgte eine Registrierungspflicht für Nichtregierungsorganisationen, die mehr als umgerechnet 24 000 Euro jährlich aus dem Ausland bekommen. Die NGOs sollen sich auf ihrer Internetseite und in allen Publikationen als "Organisation, die Unterstützung aus dem Ausland erhält", kennzeichnen.

"Wir haben das neue Gesetz über nichtstaatliche Organisationen gründlich geprüft und sind zu dem Schluss gelangt, dass es nicht im Einklang mit dem EU-Recht steht", erklärte Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans in Brüssel.

Die Kommission beklagte einen Verstoß gegen die EU-Grundrechtecharta, insbesondere das Recht auf Vereinigungsfreiheit. Das neue Gesetz hindere nichtstaatliche Organisationen womöglich daran, Gelder einzuwerben und ihre Aufgabe zu erfüllen. Zudem werde der freie Kapitalverkehr eingeschränkt. Bedenken gebe es auch wegen möglicher Verstöße gegen den Datenschutz.

"Wir gehen davon aus, dass die ungarische Regierung das Gespräch suchen wird, um diese Angelegenheit so rasch wie möglich zu klären", mahnte Timmermans. "Wir erwarten binnen eines Monats eine Reaktion der ungarischen Behörden." Ist die Kommission mit der Antwort nicht zufrieden, könnte sie das Verfahren weitertreiben.

Das tat sie am Donnerstag mit dem schon seit April laufenden Vertragsverletzungsverfahren zum Hochschulgesetz. Dazu erklärte Timmermans: "Das ungarische Hochschulgesetz bringt für die Hochschulen in EU- und Nicht-EU-Ländern unverhältnismäßige Einschränkungen mit sich und muss so rasch wie möglich wieder mit EU-Recht in Einklang gebracht werden." Auch hier setzte er eine Frist von einem Monat. Sollte man mit der Reaktion aus Budapest nicht zufrieden sein, sei eine Klage beim Europäischen Gerichtshof möglich.

Amnesty International lobte das Vorgehen der Kommission wegen des NGO-Gesetzes. Dieses sei darauf gerichtet, nichtstaatliche Organisationen zu stigmatisieren und zu verteufeln, erklärte die Menschenrechtsorganisation in Brüssel. Das neue Verfahren sei ein starkes Signal, dass Angriffe gegen die Zivilgesellschaft in der EU nicht akzeptabel seien. Amnesty International werde sich dem ungarischen Gesetz nicht beugen, solange kein Gericht dies anordne. Die Frist für die neue Registrierungspflicht lief laut der Organisation am Mittwoch ab. (dpa)