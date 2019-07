Britischer Premier

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich gegen eine deutsche Beteiligung an einer US-Mission zur Sicherung der Straße von Hormus ausgesprochen. „Wir brauchen eine europäische Antwort auf die Situation am Golf“, sagte Röttgen der Deutschen Presse-Agentur. Die USA haben den Druck auf Deutschland erhöht, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs durch die Straße von Hormus zu beteiligen.

„Eine gemeinsame Mission mit den USA kann es aktuell nicht geben, da die Europäer eine grundlegend andere Politik gegenüber Iran vertreten“, sagte der Königswinterer Röttgen. Aber natürlich müsste sich eine europäische Schutzmission mit den Amerikanern koordinieren, schon allein wegen der geografischen Voraussetzungen vor Ort. „Deutschland muss seine Verantwortung in Europa und die Bereitschaft zur Durchsetzung europäischer und nationaler Interessen jetzt selbstbestimmt und unabhängig von der amerikanischen Anfrage definieren.“

Auch der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hält eine deutsche Beteiligung an einem US-geführten Militäreinsatz an der Straße von Hormus für falsch. „Ein robuster Einsatz unter der Führung der USA könnte schnell eskalierend wirken. Eine solche Entscheidung dürfte die SPD in der großen Koalition nicht mittragen“, sagte Schröder. Etwas anderes wäre eine Beteiligung an einer britischen oder ausschließlich europäischen Schutzmission für Handelsschiffe, so Schröder. Eine solche Beteiligung müsse die SPD erwägen. „Deutschland darf sich aber nicht in den Konflikt zwischen den USA und dem Iran hineinziehen lassen. Das wäre eine nachträgliche Legitimation des Irak-Kriegs.“