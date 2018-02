Turbinenausfall behoben

04.02.2018 Cattenom. Seit der französische Pannen-Meiler Cattenom vor gut 30 Jahren ans Netz ging, soll es mehr als 800 meldepflichtige Vorfälle gegeben haben. Jetzt wurde ein Reaktorblock wegen Turbinenausfalls zeitweise abgeschaltet.

In dem von Pannen geplagten französischen Atomkraftwerk Cattenom nahe der deutschen Grenze ist nach einem Turbinenausfall ein Block zeitweise vom Netz genommen worden.

Die Turbine im nicht-nuklearen Bereich des Reaktorblocks 4 war am Freitagabend stehengeblieben, wie der Kraftwerksbetreiber EDF mitteilte. Der Reaktorblock wurde am frühen Sonntagmorgen wieder in Betrieb genommen. Das teilte die Führungs- und Lagezentrale des Saarlandes mit. "Die Turbine läuft wieder", sagte ein Sprecher.

Ein Sicherheitsrisiko stellte der Ausfall nach EDF-Angaben nicht dar. Die anderen drei Blöcke liefen demnach während der Abschaltung normal weiter. Eine Sprecherin des saarländischen Umweltministeriums zeigte sich dennoch besorgt. "Es gibt eigentlich immer was", sagte sie. "Das ist immer wieder beunruhigend."

Cattenom ist seit 1986 in Betrieb. Seither soll es mehr als 800 meldepflichtige Vorfälle gegeben haben. Das Saarland und Rheinland-Pfalz streben eine Stilllegung des Atomkraftwerks an. Beide Länder gaben im Sommer 2017 ein Gutachten in Auftrag, um die Möglichkeit einer Klage auszuloten. Das Gutachten werde voraussichtlich im April vorgestellt, kündigte die Sprecherin des Umweltministeriums nun an. (dpa)