Kommentar zum Ceta-Abkommen

Will in Straßburg für Ceta werben: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau.

Brüssel. Ceta ist tatsächlich gelungen. Weil sich beide Seiten in vielen Fragen aufeinander zubewegt haben, ohne zentrale eigene Positionen aufzugeben. Ein Kommentar von GA-Korrespondent Detlef Drewes.

Von Detlef Drewes, 14.02.2017

Ceta hat die Europäische Union kalt erwischt. Die Beratungen um das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen begannen noch zu einer Zeit, als sich in der EU nur Experten um den internationalen Handel scherten. Verträge wie diese haben die Union und übrigens auch Deutschland zuhauf geschlossen – und kein Mensch nahm davon Notiz. Doch die Globalisierung und ihre Auswirkungen gerieten mit Job-Verlagerung und dem Verlust wichtiger Produktionsstätten erst ins Gerede und dann in die Kritik. Plötzlich war wieder vom Protektionismus die Rede.

Der Slogan „America first“ steht dafür, „Europe first“ kommt ebenfalls in Mode. Da scheint Freihandel wie ein Ausverkauf zu wirken, bei dem man ein paar lästige Auflagen kippen kann. Der Partner hat es ja so gefordert. Ceta geriet in diesen Sog, auch wenn man dem Abkommen dadurch Unrecht tut. Denn es ist tatsächlich gelungen. Weil sich beide Seiten in vielen Fragen aufeinander zubewegt haben, ohne zentrale eigene Positionen aufzugeben. Mit Ceta geht Europa nicht unter, es bekommt vielmehr einen verlässlichen Partner. Was gerade angesichts der neuen Rolle der USA unverzichtbar sein wird.

Dennoch muss sich die EU vor weiteren Freihandelskapriolen erst einmal finden. Der Versuch mancher politischen Kräfte, in jedem dieser Abkommen sozusagen den kompletten Kanon der europäischen Schutzrechte zu verankern, ist nicht selten übertrieben worden. Solche Fragen gehören in eine Art Grundlagenvertrag für die Handelspolitik der EU. Denn der Hindernislauf von Ceta darf nicht zum Normalfall werden.