12.01.2017 Moskau. Eine 89-jährige Rentnerin aus Krasnojarsk in Sibirien tourt seit sechs Jahren mit einem Rucksack durch die Welt und berichtet davon in den sozialen Netzwerken. Gerade ist sie in Thailand unterwegs.

Jelena Erchowa spricht kein Wort Englisch. „Aber wovor soll ich Angst haben? Die Leute sind sehr gut, helfen mir überall, am Flughafen und im Hotel.“ Sie ist grauhaarig, klein, runzlig, ihre Brille riesig. Aber in Russland ist die 89-jährige Rentnerin aus Krasnojarsk in Sibirien inzwischen ein Star, und nicht nur in Russland. Sie wird zu Talkshows nach Moskau eingeladen. Auf Instagram und Facebook, wo sie sich einfach Oma Lena Erchowa nennt, kursieren ihre Fotos, Posts und Videos.

Seit sechs Jahren tourt sie mit einem Rucksack als einzigem Gepäckstück durch die Welt, hat schon Tschechien, Deutschland, Polen und die Türkei, aber auch Vietnam und Israel besucht. Gerade ist sie in Thailand unterwegs, ihre Fans beliefern die Netzöffentlichkeit mit Neuigkeiten: „War gerade am Affenstrand und habe dort überraschend Oma Lena getroffen…“

Oma Lena fährt in Vietnam Motorrad, reitet in Israel auf einem Kamel, lässt sich von neuen Bekannten in die Wellen verschiedener Weltmeere helfen, probiert exotische Gerichte und fremde Getränke. „Was ist das? Ein Smoothie? Schmeckt gut.“ Oma Lena hat ein sehr schweres, sehr sowjetisches Leben hinter sich: mit drei Jahren Vollwaise, im Krieg Erntehelferin und Fabrikarbeiterin, heiratete, ihr Mann soff und verprügelte sie. Lena zog mit ihrer einzigen Tochter nach Krasnojarsk, malochte auf Baustellen und an Fließbändern.

Ihre ersten Touren bezahlte Oma Lena von umgerechnet gut 320 Euro Veteranenrente sowie von Blumen, die sie im Sommer verkauft. „Das Reisen ist ein neues Leben“, sagt Oma Lena. „Das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe, ist, dass es in allen Ländern sehr viele großartige Menschen gibt.“ (Stefan Scholl)