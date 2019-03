Verhandlungen über EU-Austritt

13.03.2019 London. Das britische Unterhaus stimmt gegen ein Ausscheiden aus der EU ohne Abkommen. Alles deutet nun auf eine Verschiebung des Brexits hin. Das Unterhaus stimmt heute ab.

Nach dem Nein der britischen Abgeordneten zu einem harten Bruch mit der EU steht eine Brexit-Verschiebung zur Debatte. Am heutigen Donnerstag stimmt das Unterhaus über einen Antrag auf eine Fristverlängerung bis zum Ausstieg aus der Europäischen Union ab. Zwar gilt eine Zustimmung als sicher, doch könnte Brüssel dazwischen grätschen: Im Vorfeld stellten EU-Spitzenpolitiker klar, dass London einen triftigen Grund für einen Brexit-Aufschub nennen müsste.

Nach Stand der Dinge soll Großbritannien den Staatenbund am 29. März verlassen. Am Mittwochabend stimmte das Unterhaus in London erwartungsgemäß mehrheitlich gegen einen Brexit ohne jede Vereinbarung, der für das Land und die restlichen 27 EU-Mitgliedsstaaten schwere Verwerfungen in Wirtschaft und Verwaltung haben könnte. Mit 321 zu 278 lehnten die Abgeordneten das „No-Deal“-Szenario in jedem Fall ab. Das Votum ist rechtlich nicht bindend.

Mit heiserer Stimme deutete Premierministerin Theresa May einen dritten Anlauf an, um die Abgeordneten für ihren Deal zu gewinnen. Sie verknüpfte ihren Plan mit einer möglichen Brexit-Verschiebung. Das Unterhaus stehe vor einer „fundamentalen Wahl“ zwischen einer „kurzen, technischen“ Fristverlängerung bei einer Zustimmung zu ihrem Deal kommende Woche oder einer viel längeren Verschleppung des Brexits.

Bei der Abstimmung wurde erneut deutlich, wie zerstritten Regierung und Unterhaus in der Brexit-Frage sind. May wollte ursprünglich erzwingen, dass die Abgeordneten zunächst nur vorläufig einen EU-Ausstieg ohne Abkommen ausschließen. Doch brachten Hinterbänkler schließlich mit Erfolg einen Änderungsantrag ein, der einen „No Deal“ kategorisch vom Tisch nimmt. Mehr als 12 Mitglieder von Mays Kabinett enthielten sich bei dem Votum.

Es war eine weitere politische Niederlage für May. Erst diese Woche war ihr mit Brüssel ausgehandeltes Abkommen erneut im Unterhaus durchgefallen, obwohl sei bei einem Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in letzter Minute noch Zugeständnisse bei der umstrittenen Backstop-Klausel erzielt hatte.

Die Regelung gilt als Knackpunkt im Brexit-Vertrag: Sie soll Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitgliedsstaat Irland vermeiden. Bis eine Dauerlösung für die einstige Konfliktregion gefunden ist, soll Großbritannien der Klausel zufolge in einer Zollunion mit der EU bleiben. Brexit-Hardliner befürchten, dass sich das Land dadurch auf unbestimmte Zeit an den Staatenbund kettet. Zwar soll die Backstop-Klausel nach der neuen Vereinbarung von May und Juncker nur vorübergehend greifen, doch erteilte das Unterhaus dem Pakt dennoch eine Absage.

Der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, ermahnte London als Bedingung für eine Zustimmung zu einem Aufschub zu einem klaren Fahrplan. „Ich bin gegen jede Verlängerung - ob nun für einen Tag, eine Woche, sogar 24 Stunden - wenn sie nicht auf einer klaren Meinung des Unterhauses zu irgendetwas gründet“, sagte Verhofstadt. „Bitte entscheidet euch in London, denn diese Ungewissheit kann nicht weitergehen.“ (AP)