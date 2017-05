Kommentar zur Präsidentenwahl in Frankreich

Paris. Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich gewonnen. Nun können alle, die es mit Frankreich halten aufatmen - zumindest vorerst. Ein Kommentar von GA-Korrespondentin Birgit Holzer.

Frankreich und alle, denen sein Schicksal nicht gleichgültig ist, können aufatmen – zumindest vorerst. Mit Emmanuel Macron zieht ein junger Hoffnungsträger in den Élysée-Palast ein, der keiner extremen Partei angehört, aber auch keiner etablierten und damit weder Chaos noch ein unbefriedigendes „Weiter so“ verspricht.

Emmanuel Macron steht für ein Ende der schematischen Konfrontation von Linken und Rechten, die einander aus Prinzip gegenseitig blockieren. Doch für einen Neuanfang braucht der künftige Präsident auch die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Macron hat eine pro-europäische Kampagne mit optimistischem Grundton geführt, die ihn als fordernden, aber zum Dialog bereiten Partner für die Nachbarn auswies. Er will Blockaden in der französischen Gesellschaft und Wirtschaft lösen und anders regieren als seine Vorgänger: Mit einem starken Premierminister, einem verkleinerten Kabinett, das nicht nur aus Berufspolitikern besteht, und einer noch jungen Partei, die sich möglichen Koalitionspartnern nicht verschließt. Der Ausgang der Parlamentswahlen im Juni wird entscheidend sein für seine Handlungsfähigkeit.

Der 39-Jährige geht als Sieger aus einem Wahlkampf hervor, der in einem aggressiven Klima stattfand, von Beleidigungen und Skandalen geprägt war. Deshalb steht ihm der eigentliche Härtetest erst noch bevor. Nicht nur muss er in dieser feindseligen Atmosphäre auch jene überzeugen, die Misstrauen, wenn nicht gar offenen Hass gegen ihn als Vertreter einer fernen Elite ausdrücken, die ihm ihre Stimme nicht gegeben haben oder nur, um Marine Le Pen zu verhindern.

Auch geht es darum, die Gründe ihrer Anhänger zu verstehen und zu bekämpfen, die sich in den exzessiven Schimpftiraden der Rechtspopulistin wiederfinden und ihre Versprechen der Abschottung gutheißen. Meist handelt es sich um Menschen, die den sozialen Abstieg fürchten oder erlebt haben und sich eine autoritäre Macht wünschen, die alles irgendwie in Ordnung bringt.

Denn Macrons Triumph ist das eine Ergebnis dieser Wahl – Le Pens hohes Abschneiden das andere. Das muss alarmieren. Nie war die Front National so stark wie heute. Sie hat sich wie eine normale Partei etabliert – ohne eine zu sein: Le Pen verharrte in einer reflexhaften Protest- und Kritikhaltung, auf umsetzbare Vorschläge verzichtete sie.

Schamlos streuten sie und ihre Anhänger Lügen und Falschmeldungen, um dem Gegner zu schaden – so unvorbereitet sie selbst für eine Machtübernahme war. Le Pens Vorgehen ist symptomatisch für eine öffentliche Debatte, in der keine Beleidigung zu grob, keine Manipulation zu dreist ist, in der man nichts Gemeinsames mehr sucht, sondern nur Konfrontation.

Die Herausforderungen für Macron sind enorm: Er muss nicht nur Frankreichs Wirtschaft stärken, seine Sicherheit garantieren, Reformen durchführen, Ungerechtigkeiten bekämpfen. Wichtig ist auch, dem Land und den Menschen wieder Optimismus und Vertrauen zu geben, nicht der Schwarzmalerin Le Pen den Ton zu überlassen. Im Wahlkampf hat Macron es versucht, aber nur einen Teil der Menschen erreicht. Nun ist er Präsident aller.